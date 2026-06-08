Teška nesreća u Međimurju: Traktor sletio 25 metara niz padinu, vozača spašavao helikopter

Teška nesreća dogodila se u subotu prijepodne u međimurskom mjestu Vugrišinec, gdje je 66-godišnji vozač traktora završio s teškim ozljedama nakon slijetanja s ceste.

Prema informacijama PU međimurske, muškarac je oko 11:05 sati upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom marke Ursus, iako nije imao pravo upravljati tim vozilom.

U blagom zavoju izgubio je nadzor nad traktorom te sišao s kolnika na travnatu površinu. Vozilo je potom skliznulo niz kosinu, udarilo u nekoliko stabala i zaustavilo se u šumi, oko 25 metara ispod razine ceste.

Traktor sletio u šumu - 2 Foto: PU međimurska

Vozač je tijekom nesreće ispao iz traktora i pao na tlo. Na mjesto događaja stigla je hitna pomoć, a zbog težine ozljeda muškarac je najprije prevezen do nogometnog igrališta u Lopatincu, odakle ga je helikopter hitne medicinske službe transportirao u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

Policija je izvijestila kako je 66-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede.

U intervenciji su sudjelovali i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te dobrovoljnih vatrogasnih društava Lopatinec, Zasadbreg i Brezje.