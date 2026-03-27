Prvi pomak oko Hormuškog tjesnaca u mjesec dana rata, Iran: "Prihvatili smo zahtjev UN-a..."

Teheran je pristao "olakšati i ubrzati" prolazak humanitarne pomoći kroz Hormuški tjesnac, rekao je u petak iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, iako Iran istodobno trpi napade na svoja nuklearna postrojenja.

Ali Bahreini rekao je da je Teheran prihvatio zahtjev Ujedinjenih naroda da dopusti prolaz humanitarne pomoći i poljoprivrednih pošiljki kroz ovaj ključni plovni put, kojim se inače prevozi petina svjetskih isporuka nafte i gotovo trećina svjetske trgovine gnojivima.

Plan za dopremu pomoći predstavljao bi prvi pomak na toj uskoj pomorskoj točki nakon mjesec dana rata. Dok su se tržišta i vlade uglavnom usredotočili na blokirane isporuke nafte i prirodnog plina, ograničavanje sastojaka za gnojivo i trgovine njima prijeti poljoprivredi i sigurnosti opskrbe hranom diljem svijeta.

"Ova mjera odražava kontinuiranu predanost Irana potpori humanitarnim naporima i osiguravanju da nužna pomoć bez odgode stigne onima kojima je potrebna", napisao je Bahreini u objavi na mreži X.

Ujedinjeni narodi ranije su najavili posebnu radnu skupinu koja bi se bavila posljedicama koje je rat s Iranom imao na dostavu pomoći.

Objava je uslijedila samo nekoliko sati nakon što su iranski državni mediji izvijestili da su dva nuklearna postrojenja bila meta napada. Izrael, koji je zaprijetio da će "pojačati i proširiti" svoju kampanju protiv Teherana, preuzeo je odgovornost, a Iran je brzo zaprijetio odmazdom.

"Napad je proturječan produženom roku za diplomaciju koji je dao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država", napisao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na mreži X, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Iran će izraelske zločine skupo naplatiti".

Meta napada

Iranska Organizacija za atomsku energiju priopćila je da su na meti bili kompleks za tešku vodu Shahid Khondab u Araku i postrojenje za proizvodnju yellowcakea u pokrajini Yazd, izvijestila je državna agencija IRNA. U napadima nije bilo žrtava i nije postojala opasnost od kontaminacije, navodi se. Postrojenje u Araku nije u funkciji otkako ga je Izrael napao prošlog lipnja. Yellowcake je koncentrirani oblik uranija nakon što se iz sirove rude uklone nečistoće. Teška voda koristi se kao moderator u nuklearnim reaktorima.

Izraelska vojska kasnije je priopćila da se u postrojenju u Yazdu sirovine prerađuju za obogaćivanje te da je napad bio veliki udarac iranskom nuklearnom programu.

Iranska Revolucionarna garda upozorila je da će Iran uzvratiti, prenosi IRNA. Seyed Majid Moosavi, zapovjednik zrakoplovnih snaga Revolucionarne garde, napisao je na mreži X da zaposlenici tvrtki povezanih sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom trebaju napustiti svoja radna mjesta.

"Ovaj put jednadžba više neće biti 'oko za oko', samo pričekajte", poručio je.

Kasno u petak izraelska vojska objavila je da je Iran lansirao projektile prema zemlji. Sirene su upozorile ljude da potraže zaklon u i oko grada Beer Shebe te u područjima blizu glavnog izraelskog centra za nuklearna istraživanja, koji su bili meta iranskih napada prošlog vikenda u kojima su deseci ljudi ozlijeđeni.

Diplomatsko rješenje

Vijest o napadima na Iran stigla je nakon što je Trump ustvrdio da razgovori o okončanju rata idu "vrlo dobro" i da je Teheranu dao dodatno vrijeme da ponovno otvori Hormuški tjesnac. Iran tvrdi da nije sudjelovao ni u kakvim pregovorima.

Uz burzovne potrese i gospodarske posljedice rata koje se šire daleko izvan Bliskog istoka, na Trumpa raste pritisak da okonča iransku blokadu tog strateškog plovnog puta.

Jedan zaljevski arapski blok priopćio je u četvrtak da Iran od brodova naplaćuje prolaz kako bi im osigurao sigurno kretanje.

Trumpov izaslanik Steve Witkoff rekao je da je Washington Iranu, posredstvom Pakistana, dostavio popis od 15 točaka za moguće primirje. On predviđa ograničavanje iranskog nuklearnog programa i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnca.

Iran je odbio američku ponudu i iznio vlastiti prijedlog u pet točaka, koji je uključivao reparacije i priznavanje njegova suvereniteta nad tim ključnim tjesnacem.

Trump je rekao da će, ako Iran do 6. travnja ne otvori tjesnac za sav promet, narediti uništenje iranskih energetskih postrojenja.

Pale dionice

Neizvjesnost oko sukoba u petak je izazvala daljnji pad američkih dionica. Indeks S&P 500 pao je 1,7 posto i zaključio najgori tjedan otkako je počeo rat s Iranom te peti uzastopni tjedan gubitaka. Dow Jones Industrial Average pao je 1,7 posto, a Nasdaq Composite 2,1 posto. U međuvremenu su cijene sirove nafte nastavile snažno rasti.

Dok se cijene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama približavaju iznosu od četiri dolara po galonu, članovi Kongresa traže suspenziju saveznog poreza na gorivo, koji iznosi 18,4 centa po galonu benzina i 24,4 centa po galonu dizelskog goriva. Trump je rekao da je "razmišljao" o suspenziji tog poreza, ali je sugerirao da bi savezne države trebale razmotriti ukidanje svojih poreza na gorivo.

Nastavljaju se napadi

U Izraelu su se oglasile sirene za zračnu opasnost, a vojska je objavila da svakodnevno presreće iranske projektile. Ministar obrane Israel Katz rekao je da će Iran "platiti tešku i sve veću cijenu za ovaj ratni zločin".

Dopisnik AP Newsa Charles de Ledesma izvještava da je Izrael pokrenuo nove udare na iransku prijestolnicu.

Izraelska vojska priopćila je da su njezini napadi u petak bili usmjereni na lokacije "u srcu Teherana" gdje se proizvode balistički projektili i drugo oružje. Također je navela da je gađala lansere projektila i skladišta u zapadnom Iranu.

Dim se dizao iznad Bejruta nakon napada prije zore, a libanonsko ministarstvo zdravstva kasnije je izvijestilo da su dvije osobe poginule.

Saudijsko ministarstvo obrane u međuvremenu je priopćilo da je srušilo projektile i dronove usmjerene prema glavnom gradu Rijadu.

Kuvajt je objavio da su luka Shuwaikh u Kuvajtu i luka Mubarak Al Kabeer na sjeveru zemlje, koja se gradi u sklopu kineske inicijative "Pojas i put", pretrpjele materijalnu štetu u napadima. Čini se da je to jedan od prvih slučajeva da je projekt povezan s Kinom u zaljevskim arapskim državama došao pod udar u ovom ratu. Kina je nastavila kupovati iransku sirovu naftu.

Diplomatsko natezanje traje dok Sjedinjene Američke Države šalju dodatne vojnike na Bliski istok

Diplomati iz više zemalja, uključujući Pakistan i Tursku, pokušali su organizirati izravan sastanak između američkih i iranskih izaslanika. Odvojeno od toga, ministri vanjskih poslova skupine G7 na sastanku u Francuskoj službeno su zatražili trenutačan prekid napada na stanovništvo i infrastrukturu.

U međuvremenu su se američki brodovi približili regiji s oko 2500 marinaca, a najmanje 1000 padobranaca iz 82. zračno-desantne divizije, obučenih za spuštanje na neprijateljski teritorij radi osiguravanja ključnih položaja i zračnih luka, upućeno je na Bliski istok.

Unatoč tome, državni tajnik Marco Rubio rekao je da Sjedinjene Američke Države "mogu ostvariti sve svoje ciljeve bez kopnenih snaga". Rubio je, govoreći novinarima nakon sastanka ministara vanjskih poslova skupine G7 u Francuskoj, rekao da su nova raspoređivanja osmišljena kako bi se osigurala "maksimalna mogućnost prilagodbe nepredviđenim okolnostima ako se pojave".

Izrael je rasporedio 162. diviziju u južni Libanon kako bi podupro napore zaštite svojih sjevernih pograničnih gradova od napada Hezbolaha i iskorijenio tu militantnu skupinu, priopćila je vojska.

Raste broj poginulih

U Izraelu je poginulo 18 ljudi, dok su u Libanonu poginula četiri izraelska vojnika. Dva izraelska vojnika teško su ozlijeđena u Libanonu u petak tijekom "operativne nesreće", priopćila je vojska.

Vlasti su objavile da je u Libanonu poginulo više od 1100 ljudi, a u Iranu više od 1900.

Poginulo je i najmanje 13 američkih vojnika, kao i četiri osobe na okupiranoj Zapadnoj obali te 20 ljudi u zaljevskim arapskim državama.

U Iraku, gdje su se u sukob uključile milicije koje podupire Iran, poginulo je 80 pripadnika sigurnosnih snaga.