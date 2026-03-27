VIDEO Stablo palo na kuću u Zagrebu, šteta je ogromna: "Strašno. To je bila takva detonacija, neopisivo nešto"

"Strašno, to je bila takva detonacija, neopisivo nešto", prepričava nam Ana Krivec trenutak užasa koji je njezinu obitelj zadesio u noći s četvrtka na petak, kada su im se na kuću stropoštala stabla hrastova.

Riječ je o stablima koja su dio zapuštene šume u vlasništvu Republike Hrvatske, na koja već godinama upozoravaju stanovnici ulice Orahovac koja se nalazi iznad bolnice Sveti Duh. Stari hrastovi nadvisuju kuće zbog čega je Krivec pisala dopise gradskim službama, ministarstvima, inspekcijama. I ništa se nije dogodilo.

Porušena stabla uništila kuću Foto: DNEVNIK.hr

Sve do sinoć kada su se ostvarili njihovi najveći strahovi. "Probudio nas je jak vjetar pa smo bili u drugom dijelu kuće. A onda se u četiri ujutro sve zatreslo. Stabla su se srušila baš na dio kuće gdje su nam spavaće sobe koje su, eto srećom, tad bile prazne. Fasada nam je u potpunosti uništena, kao i krov. U stanu nam je poplava, sve je uništeno, cijeli stan od 120 kvadrata", ispričala nam je Krivec, dodajući da je nasreću električar stigao ugasiti struju.

Osim ogromne štete, njezina je obitelj ogorčena jer su i dosad slali dopise i upozoravali stabla ugrožavaju živote i imovinu stanovnika te ulice. Stabla su, naime, padala i ranije sama od sebe, ali nikad se nisu srušila na kuće. Unatoč tome, nadležni nisu poduzeli ništa da se stara stabla uklone.

"Šteta je golema"

Sa Svetog Duha javio se reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković koji je razgovarao s Krivec.

"Ovo je ukupno četvrti put da je došlo do rušenja golemih stabala iza naše kuće, o kojima smo obavještavali nadležne institucije. Reakcije nije bilo gotovo nikakve. Do saniranja stabala nikada nije došlo i evo, nažalost, ovo se nije trebalo dogoditi", ispričala je Krivec.

Poručila je da je šteta na kući golema. "U potpunosti je urušen krov, uništena je fasada, pregradni zidovi, elektroinstalacije... Čitav dan je poplava. Mi živimo u potkrovlju, a krov je u potpunosti uništen, tamo su još uvijek grane. Curi još uvijek, struja je upitna. Procurilo je na sve strane. Svi su suvlasnici ugroženi".

Rekla je da očekuju pomoć Grada, obzirom da od 2021. godine upozoravaju na tu opasnost. "Međutim, odaziva nikad nije bilo". Za ovo su područje, ističe Krivec, odgovorne Hrvatske šume.

Latković je poručio da su Hrvatske šume u petak poslale važno upozorenje za građane da izbjegavaju područje Medvednice jer se drveća i dalje ruše.

