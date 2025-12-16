Probijen nasip, izdano upozorenje na bujične poplave

Nasip na rijeci Green u saveznoj državi Washington probijen je u ponedjeljak u ranim poslijepodnevnim satima, istočno od Međunarodne zračne luke Seattle–Tacoma, u trenutku kada su nove atmosferske prilike donijele obilne oborine.

Riječ je o nasipu Desimone u blizini grada Tukwile, čija je svrha smanjiti rizik od poplava za više od 30.000 stanovnika Tukwile, Kenta i Rentona. Zbog naglog porasta vodostaja za područje na kojem živi više od 45.000 ljudi izdano je upozorenje na bujične poplave.

Do ponedjeljka navečer interventne službe uspjele su staviti situaciju pod nadzor te dovršiti privremeni popravak oštećenog nasipa.

Nacionalna meteorološka služba potom je nešto nakon 17 sati po lokalnom vremenu ukinula upozorenje na bujične poplave.

Vodostaj rijeke Green kod Tukwile znatno je porastao proteklog tjedna, uslijed obilnih oborina.

Dio Washingtona Oregona i krajnjeg sjeverozapada Kalifornije bori se s nevremenom. Očekuju se i snažniji vjetrovi koji bi mogli rušiti stabla i uzrokovati prekide u opskrbi električnom energijom.

Treći val snažnog nevremena mogao bi stići u četvrat, piše CNN.