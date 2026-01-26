Privremena predsjednica Venezuele: "Dosta je naredbi iz Washingtona"

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez izjavila je u nedjelju da joj je "dosta" naredbi iz Washingtona, dok radi na ujedinjenju zemlje nakon što su SAD uhitile bivšeg vođu Nicolása Madura.

Rodríguez se nalazi u osjetljivom položaju otkako ju je SAD podržao da privremeno vodi zemlju, balansirajući između zadržavanja potpore Madurovih pristaša i ispunjavanja očekivanja Bijele kuće, piše CNN.

Gotovo mjesec dana nakon preuzimanja nove uloge, Rodríguez se suprotstavila SAD-u usred stalnog pritiska koji uključuje niz zahtjeva da Venezuela nastavi proizvodnju nafte.

"Dosta je Washingtonovih naredbi nad političarima u Venezueli", rekla je skupini naftnih radnika u gradu Puerto La Cruz, na događaju koji je prenosila državna televizija. "Neka venezuelanska politika riješi naše razlike i naše unutarnje sukobe. Ova Republika je platila vrlo visoku cijenu zbog suočavanja s posljedicama fašizma i ekstremizma u našoj zemlji."

Bijela kuća održava stalan pritisak na Venezuelu otkako su Maduro i njegova supruga Cilia Flores uhićeni u raciji početkom siječnja i odvedeni u SAD. Rodríguez, Madurova bivša zamjenica, posljednjih je tjedana ustrajala na tome da SAD ne upravlja Venezuelom, ali je istovremeno izbjegavala izravan sukob s Washingtonom.

Američki predsjednik Donald Trump je odmah nakon Madurova uhićenja tvrdio da će SAD "voditi" Venezuelu, no kasnije je podržao Rodríguez kao privremenu čelnicu zemlje. CNN je zatražio komentar Bijele kuće na najnoviju izjavu.

Posljednjih 25 godina, socijalistička Venezuela, bogata naftom, bila je u stalnom sukobu sa SAD-om. Međutim, nakon svrgavanja Madura, Washington sada nastoji osigurati stabilan izvor vlasti u Caracasu.

Unutar zemlje, politička scena ostaje podijeljena između Madurovih pristaša, lijevo orijentirane oporbe i takozvanih "čavista nemadurista" - pristaša pokojnog Huga Cháveza koji odbacuju Madura, optužujući ga da je izdao socijalističke ideale 21. stoljeća.

Nekoliko dana nakon američkih akcija u Caracasu početkom siječnja, Trumpova administracija iznijela je niz zahtjeva Venezueli. Ti zahtjevi uključuju prekid veza s Kinom, Iranom, Rusijom i Kubom te pristanak na isključivo partnerstvo sa SAD-om u proizvodnji nafte, izjavila su tada za CNN dva visoka dužnosnika Bijele kuće.

Od Rodríguez se također očekivalo da će dati prioritet Trumpovoj administraciji i američkim naftnim kompanijama u budućoj prodaji nafte. Glavni pokretač gospodarstva Venezuele je nafta. Zemlja ima najveće svjetske rezerve izrazito teške sirove nafte, vrste koja zahtijeva složeniji i skuplji proces rafiniranja, ali je kompatibilna s američkim rafinerijama.