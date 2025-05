Mlada Izraelka Mia Schem (23) koja je preživjela zatočeništvo Hamasa sada tvrdi da ju je u vlastitom domu drogirao i silovao poznati influencer i osobni trener.

Mia je provela 54 dana zatočena u palestinskoj enklavi nakon masakra na festivalu Nova u južnom Izraelu 7. listopada, prije nego što je konačno oslobođena u sklopu prekida vatre i razmjene taoca 30. studenog.

"Prošla sam kroz holokaust. Svi su tamo teroristi", ispričala je nakon što je oslobođena.

Mia je postala lice Hamasove brutalnosti kad se pojavila u jezivoj video snimci na kojoj je Hamas poslao dokaz života.

