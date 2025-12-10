Nestala Teodora (14) u Zagrebu: "Svaka informacija može biti presudna"

Na području zagrebačkog kvarta Špansko u utorak navečer nestala je 14-godišnja Teodora Demaku.

Informacija o nestanku objavljena je na stranici nestali.hr gdje se navodi da je djevojčica posljednji put viđena u Ulici Vida Došena u Španskom odakle se udaljila u nepoznatom smjeru.

U trenutku nestanka nosila je crnu kožnu jaknu, tamnoplave traperice, svijetlo smeđe čizme te smeđu torbicu. Mršavije je građe, smeđih očiju i tamnije puti.

U slučaju da imate informacije o nestaloj djevojčici obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

Informacija o nestanku dijeli se i u grupama na društvenim mrežama. "Pomozimo svi zajedno – svaka informacija može biti presudna", stoji u jednoj od objava.

Prema našim informacijama, Teodora je izašla oko 15 sati iz stana i više se nije vratila. Navodno sa sobom nema ni mobitel.