Fehir stigao u Hrvatsku, oglasio se Glavaš: "Znajte da ste odgovorni i za svo zlo koje slijedi!"

Krunoslav Fehir posebnim diplomatskim vozilom vratio se u Hrvatsku iz Beograda.

Fehir je uhićen prije pola godine na temelju tjeralice. Teretilo ga se za ratne zločine nad Srbima po zapovjedi Branimira Glavaša. Sud u Beogradu proglasio ga je krivim zbog pripadnosti Branimirovoj osječkoj bojni u Osijeku tijekom Domovinskog rata, ali su mu u obzir uzete olakotne okolnosti.

Nakon povratka u Hrvatsku, izjavu za Dnevnik Nove TV dao je na Bajakovu.

"Skoro pa očekivano da će situacija biti riješena na ovakav način kako je riješeno. Mi ćemo se žaliti na presudu, s odvjetnikom je dogovoreno da naprosto presuda ne stoji. Želim se zahvalit osobno premijeru Andreju Plenkoviću, njegovoj Vladi, ministru gospodinu Habijanu i gospodinu Medvedu se posebno želim zahvalit jer su mi izišli u susret i lijepo je bilo za vidjet, čut, osjetit da je Hrvatska brinula o meni dok sam bio u pritvoru, punih 6 mjeseci", rekao je Fehir.

Fehirovu izjavu komentirao je na Facebooku Branimir Glavaš.

"Plenkoviću, Habijanu i Medvede, umješali ste se u sudski postupak dviju država. Znajte da ste odgovorni i za svo zlo koje slijedi!", napisao je.