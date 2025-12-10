Raste pritisak! SAD zaplijenio tanker s naftom, oglasio se Trump: "Ovo je najveći dosad"

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u srijedu da je SAD zaplijenio tanker s naftom u blizini obale Venezuele.

"Kao što vjerojatno znate, upravo smo zaplijenili tanker uz obalu Venezuele. Veliki tanker, vrlo veliki, zapravo najveći ikad zaplijenjen", rekao je Trump. Nije dodatno objašnjavao potez koji bi mogao dodatno povećati napetosti sa južnoameričkom državom.

Zapljenu tankera u tajnoj operaciji ranije su za Reuters potvrdila trojica dužnosnika. Taj potez podigao je cijene nafte i dodatno zaoštrio odnose između Washingtona i Caracasa.

Trump je prethodno naredio značajno jačanje američke vojne prisutnosti u regiji, uključujući nosač zrakoplova, borbene zrakoplove i desetke tisuća pripadnika vojske.

Dužnosnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, rekli su da je operacijom upravljala američka Obalna straža. Nisu otkrili ime tankera, zastavu pod kojom je plovio ni točnu lokaciju na kojoj je presretnut.

Venezuela je prošlog mjeseca izvezla više od 900.000 barela nafte dnevno, treći najveći mjesečni prosjek ove godine, dok je državna kompanija PDVSA povećala uvoz nafte za razrjeđivanje svoje vrlo teške sirove nafte.

Iako je Washington ranije pojačavao pritisak na predsjednika Nicolása Madura, dosad nije dirao izvoz venezuelske nafte, koji je glavni izvor prihoda zemlje. Zbog konkurencije s ruskom i iranskom naftom pod sankcijama, Venezuela je bila prisiljena prodavati svoju naftu Kini po znatno nižim cijenama.

Maduro optužuje SAD da vojno gomilanje u blizini venezuelanskih voda ima za cilj njegovo svrgavanje i preuzimanje kontrole nad golemim naftnim rezervama, a Trump je više puta javno spominjao mogućnost američke vojne intervencije u Venezueli.