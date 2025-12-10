Drama na obali! Inspektorat zatvorio gradilište megalomanske zgrade, a radovi skoro gotovi: "Hrvatska posla"

Tri podzemne garaže, prizemlje i šest nadzemnih etaža. Megalomanska zgrada poslovno-stambene namjene u Dubrovniku praktički je gotova, no ne može do uprabne dozvole jer je završetak gradnje zaustavio Inspektorat.

Iz DIRH-a na upit Dnevnika Nove TV odgovaraju da je gradilište zatvoreno jer je utvrđeno da se ne postupa po građevinskoj dozvoli, to jest kako se ne radi o rekonstrukciji postojećih objekata već gradnji nove građevine.

Grad Dubrovnik dobio je zahtjev za uporabnu dozvolu, ali po njemu neće postupati. Glasnogovornica Grada Dubrovnika Magdalena Prkut poručuje da se čeka pravorijek Inspektorata te da će se onda donijeti daljnje odluke.

Možda do ovoga ne bi ni došlo da u Dubrvniku postoji stalni građevinski inspektor, a nema ga već godinama.

Taj posao obavljaju inspektori Područnog ureda Split. Komunalni redari imaju dio ovlasti, što su oni radili ovih nekoliko godina?

