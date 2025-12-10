Zloglasni kriminalac dobro poznat hrvatskoj javnosti iznenada pušten na slobodu

Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam, pušten je na uvjetnu slobodu odlukom Apelacijskog suda u Beogradu.

"Apelacijski sud u Beogradu, nakon održane sjednice vijeća, donio je 10. prosinca 2025. godine rješenje kojim se, uvažavanjem žalbe branitelja osuđenika, preinačuje prvostupanjsko rješenje te se osuđeni Sreten Jocić uvjetno otpušta s izdržavanja kazne zatvora od 15 godina, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Beogradu 3. lipnja 2010. godine. Određuje se da se isti ima odmah pustiti na slobodu, s tim da uvjetni otpust može trajati najdulje do 28. veljače 2026. godine", prenosi Danas.

Iz Apelacijskog suda navode da su se stekli svi zakonski uvjeti za primjenu instituta uvjetnog otpusta prema Jociću, budući da iz izvješća ustanove u kojoj osuđeni izdržava kaznu proizlazi da je ostvario "maksimalan napredak u tretmanu i provedbi programa postupanja, te da su opći i individualni ciljevi ispunjeni, pa se po ocjeni ovog suda može osnovano očekivati da će se osuđeni na slobodi dobro vladati, osobito da do isteka vremena na koje je kazna izrečena neće počiniti novo kazneno djelo".

Zbog toga je sud, kako navode, usvojio žalbu branitelja i odlučio u skladu s izrekom rješenja.

Branitelj Joce Amsterdama podnio je molbu za uvjetni otpust u rujnu Višem sudu u Beogradu, no sud ju je odbio. Nakon žalbe, Apelacijski sud preinačio je tu odluku i odobrio uvjetni otpust.

Jocić je uhićen 27. travnja 2009. godine zbog sumnje da je sudjelovao u ubojstvu hrvatskog novinara Ive Pukanića. Na kraju postupka pravomoćno je oslobođen. No, umjesto da bude pušten nakon ukidanja pritvora 28. prosinca 2012. godine, prebačen je iz Centralnog zatvora u Zabelu na izdržavanje kazne od 15 godina zbog poticanja na ubojstvo Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš, 1995. godine.