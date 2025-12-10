Proizvodnja povrća sve je teži posao, a niska samodostatnost posebno otežava situaciju: "Domaći povrćari umiru u tišini"

Proizvodnja povrća u Hrvatskoj sve je teži posao. Visoki troškovi i zakonske prepreke otežavaju svakodnevni rad



"Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i njegovim raspolaganjem de facto je zabranjen razvoj povrćara u Hrvatskoj. U posljednjih deset godina u Zagrebačkoj županiji je prepolovljen broj povrćara. Ne stignu dignuti svoj glas i oni otprilike umiru u tišini", smatra Mario Puškarić, predsjednik Udruge proizvođača industrijskog krumpira.

Problem pogađa i domaće zeljare. Prošle je godine proizvedeno pet i pol tisuća tona kupusa manje nego godinu ranije, dok visoki troškovi i dalje pritišću proizvodnju

Niska samodostatnost u proizvodnji dodatno otežava situaciju. Hrvatska pokriva samo 48 posto potreba.



Najviše smo uvozili povrće iz Nizozemske - gotovo 37 tisuća kilograma, zatim iz Njemačke 27 tisuća kilograma. Iz Italije uvoz iznosi nešto više od 22 tisuće kilograma, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku do rujna ove godine.

