VIDEO Otmičari objavili snimku ranjene Mije: "Molim vas, vodite me odavde što prije"

Miu Schem (21) oteli su teroristi Hamasa na glazbenom festivalu tijekom napada na Izrael 7. listopada. U ponedjeljak kasno navečer objavili su na društvenim mrežama snimku Mije kako leži u krevetu. Ruka joj je jako ozlijeđena, na rubu je suza. Prima liječničku pomoć.

Na snimci od 60 sekundi Mia moli za pomoć, moli da ju se spasi. Kazala je da je ozlijeđena na festivalu, da su je odveli u Gazu i operirali tri sata.

“Oni se brinu o meni, daju mi lijekove, sve je u redu. Samo tražim da me što prije vrate kući mojim roditeljima, mojoj braći i sestrama. Vodite me odavde što je prije moguće. Molim vas", rekla je oteta djevojka na snimci. Govori na hebrejskom.

Hamas Islamist terrorists have released video of an injured Israeli hostage Mia Schem from Gaza.



IDF Statement 👇



Last week, Mia Schem's family was informed by IDF officials that Mia had been adbucted.



IDF representatives are in continuous contact with the family.



The IDF is… pic.twitter.com/nHG587QtF4