Otkriveni stravični detalji o smrti dječaka pronađenog na plaži: Majka je sve znala?

Partner majke četverogodišnjaka ubijenog u Garruchi prošlog tjedna silovao je i pretukao dijete do smrti, otkrilo je izvješće Civilne garde.

Istraga koju je provela Civilna garda također otkriva da je čak i prije smrtonosnog napada majčin partner redovito zlostavljao i tukao dijete, iskorištavajući vrijeme kada mu je dječak bio ostavljen na brigu u zajedničkom domu.

Izvješće navodi da je u jednoj prilici muškarac navodno djetetu slomio ruku te da se zlostavljanje vjerojatno događalo uz znanje djetetove majke.

Prema istrazi, oko 11 sati 3. prosinca majka djeteta otišla je pripremati hranu u kiosku gdje je radila te ostavila partnera i dijete same. Tada je muškarac s kojim je živjela navodno iskoristio situaciju da siluje dijete i više puta ga je udarao, što je uzrokovalo njegovu smrt, piše antena3.com.

Obitelj je potom prijavila nestanak dječaka pod misterioznim okolnostima u srijedu kasno poslijepodne. Hitna služba 112 mobilizirala je lokalnu policiju Garruche, Civilnu zaštitu i Civilnu gardu. U međuvremenu je obitelj također koristila društvene mreže kako bi zatražila pomoć javnosti u pronalaženju djeteta, koje je, tvrdili su, provelo poslijepodne na plaži s majkom.

Pripadnici Civilne garde pronašli su beživotno tijelo dječaka u stjenovitom dijelu plaže u Garruchi, blizu Mojácara, i od samog početka bilo je jasno da tijelo pokazuje znakove nasilne smrti. Ubrzo su uhitili njegovu majku i muškarca s kojim je živjela, iako je imao zabranu prilaska njoj i djetetu.