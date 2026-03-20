Najmračnija predizborna kampanja u susjedstvu: Podigla se prašina zbog snimki koje su uznemirile javnost

Predizborna kampanja u Sloveniji postaje sve oštrija i kontroverznija, nakon što su u javnost procurile snimke koje navodno pokazuju korupciju u vrhu vlasti. Vlada ih odbacuje kao lažne, dok oporbeni lider Janez Janša tvrdi da dokazuju kriminalne radnje vlade, a protivnici upozoravaju na destabilizaciju države i moguće strane utjecaje.

Snimke, za koje se tvrdi da ih je pribavila privatna obavještajna tvrtka iz Izraela, izazvale su podijeljenu reakciju javnosti. Dio građana fokusira se na sadržaj snimki i potencijalne dokaze korupcije, dok drugi ističu moguće miješanje stranih obavještajnih operacija u slovenske unutarnje političke procese. Stručnjaci za digitalnu forenziku ističu kako preliminarne analize ne ukazuju na to da se radi o lažnom materijalu generiranom umjetnom inteligencijom. Istovremeno, analize se provode kako bi se potvrdila autentičnost snimki prije nego što postanu dio službenih istraga.

Predizborni sukob između aktualnog premijera Goloba i bivšeg premijera Janše sada poprima dimenzije političkog trilera, s rizicima po vanjsku politiku i unutarnju stabilnost države, posebno zbog povezanosti Janše s međunarodnim savezima i konzervativnim liderima. Javnost i politički analitičari prate situaciju, naglašavajući da ovakve kontroverze mogu značajno utjecati na predstojeće izbore i percepciju slovenske politike u Europskoj uniji.

