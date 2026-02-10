Pozvani zbog provale, ono što su zatekli u kući, nitko nije očekivao

Neobična provala dogodila se u Hagenu, u blizini Sassnitza na njemačkom otoku Rügenu u Baltičkom moru, gdje je policija zatekla provalnika – u kadi.

Kako je u ponedjeljak objavila policija savezne zemlje Mecklenburg-Zapadno Pomorje, policajci su u nedjelju navečer pozvani u obiteljsku kuću zbog sumnje da se u njoj nalazi neovlaštena osoba. Nakon dolaska na mjesto događaja iz dvorišta su ugledali 25-godišnjeg muškarca kako sjedi u kadi.

Kada su policajci ušli u kuću, zatekli su golog provalnika, koji je u međuvremenu izašao iz kade. U kuhinji su pronađeni i tragovi hrane, što upućuje na to da je muškarac prije dolaska policije mirno pripremao obrok, piše Ostsee Zeitung.

Idila je brzo završila – osumnjičeni je postao agresivan, opirao se uhićenju i napao policajce. Protiv njega se vodi istraga zbog krađe, opiranja uhićenju i napada na službene osobe.