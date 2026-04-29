Trumpov žestok odgovor Merzu: "Ne zna o čemu govori. Nije ni čudo što Njemačka stoji tako loše"

Predsjednik Donald Trump kritizirao je njemačkog kancelara Friedricha Merza zbog njegovih primjedbi na američko-izraelski rat protiv Irana, istaknuvši da je sukob bio nužan kako bi se spriječilo Teheran da razvije nuklearno oružje.

Trumpova izjava odražava njegovo dugotrajno nezadovoljstvo europskim i NATO saveznicima zbog njihove nespremnosti da u potpunosti podrže rat ili se u njega uključe.

"Njemački kancelar Friedrich Merz misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. Ne zna o čemu govori! Kad bi Iran imao nuklearno oružje, cijeli svijet bio bi talac", napisao je Trump na društvenim mrežama.

"Trenutno radim nešto s Iranom što su druge države ili predsjednici trebali učiniti davno. Nije ni čudo što Njemačka stoji tako loše, i ekonomski i inače!“

Iako je Njemačka jedan od najbližih saveznika SAD-a i Izraela, Merz je oštro ocijenio rat protiv Irana, nazvavši vojnu kampanju nepromišljenom.

"Problem s ovakvim sukobima uvijek je isti - nije dovoljno samo ući, treba znati i izaći. To smo bolno naučili u Afganistanu tijekom 20 godina. Vidjeli smo to i u Iraku", rekao je Merz.

Njemački kancelar također je sugerirao da je Washington ponižen pregovaračkom taktikom Teherana, budući da Iran odbija poslati izaslanike na razgovore s američkim dužnosnicima prije ukidanja blokade svojih luka.

Merzova kritika predstavlja značajan odmak od njegove ranije čvrste proizraelske politike. Kada je izraelska vojska prošle godine započela napade na Iran, njemački kancelar tada je izjavio da Izrael obavlja prljavi posao za sve nas.

Njemačka je ujedno jedan od najvećih dobavljača oružja Izraelu.

U međuvremenu, aktualni američko-izraelski rat protiv Irana doveo je do naglog rasta cijena nafte, u trenutku kada se Njemačka i druge europske zemlje još uvijek oporavljaju od ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19 i ruskom invazijom na Ukrajinu, piše Al Jazeera.

Od početka sukoba Trump se žali na europske saveznike zbog njihova odbijanja da izravno sudjeluju u ratu ili pomognu u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca silom.

Tijekom posjeta Bijeloj kući prošlog mjeseca, Trump je čak zaprijetio prekidom trgovinskih odnosa sa Španjolskom zbog njezina protivljenja ratu. Merz je tada šutio dok je američki predsjednik kritizirao tu članicu Europske unije, iako je istodobno nastavio hvaliti Njemačku.

"Oni su poštovana zemlja", rekao je Trump, dodajući: "Imam vrlo dobar odnos s tom zemljom posebno sada, s ovim vođom".

Američki predsjednik tvrdi da je cilj rata spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje. Međutim, direktorica američke obavještajne zajednice Tulsi Gabbard prošle je godine izjavila pred Kongresom da Teheran ne razvija takvo oružje.

U mjesecima prije nego što su Izrael i SAD ponovno započeli napade 28. veljače, Trump je više puta tvrdio da su američki udari na iranska postrojenja u lipnju 2025. uništili teheranski nuklearni program.

Prošli tjedan američki State Department objavio je pravno obrazloženje rata, navodeći da je Washington uključen u sukob na zahtjev i u kolektivnoj samoobrani svog izraelskog saveznika, kao i radi ostvarivanja vlastitog inherentnog prava na samoobranu.

Trump, međutim, inzistira da ga Izrael nije nagovorio na početak rata.