FOTO/VIDEO Požar izbio u australskoj rafineriji: Ugašena proizvodnja benzina

U jednoj od dvije australske operativne rafinerije nafte u srijedu navečer izbio je požar, priopćile su vlasti u četvrtak, a prenosi agencija dpa.

Vatrogasci su u srijedu oko 23:15 sati po mjesnom vremenu reagirali na incident u rafineriji Viva Energy u Geelongu, oko 70 kilometara jugozapadno od Melbournea, nakon izvješća o eksplozijama i plamenu, priopćila je vatrogasna služba Victoria.

Požar još nije pod kontrolom, ali je ograničen na područje gdje je započeo, proizvodni pogon za motorni benzin, priopćila je vatrogasna služba. Nije bilo prijavljenih ozlijeđenih.

Viva Energy kaže da rafinerija u Geelongu, jedna od dvije preostale rafinerije u Australiji, isporučuje više od 50 posto goriva koje se koristi u saveznoj državi Victoriji i 10 posto ukupnih potreba Australije za gorivom. Rafinerija može preraditi do 120.000 barela nafte dnevno, prema podacima tvrtke.

Ministar energetike Chris Bowen rekao je za javnu televiziju ABC kako se čini da u ovoj fazi pogođena proizvodnja benzina, dok se dizel i mlazno gorivo i dalje proizvode u smanjenim količinama iz opreza.

"Siguran sam da će se proizvodnja benzina nastaviti, ali očito bi mogla biti pogođena neko vrijeme", rekao je ministar.

Razmjeri štete još se ne znaju. Požar se dogodio u trenutku kada se Australija suočava s rastućom zabrinutošću zbog opskrbe gorivom otkako je Iran gotovo zatvorio Hormuški tjesnac nakon što su ga napali SAD i Izrael.