FOTO Potres u Europi nakon objave Epsteinovih dokumenata! Koji su sve dužnosnici imali veze s osuđenim pedofilom?

Princ, veleposlanik, visoki diplomati, vodeći političari - sve ih je srušila dokumentacija Jeffreyja Epsteina. Golema zbirka Epsteinovih dokumenata koju je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa izazvala je šokove među europskim političkim, gospodarskim i društvenim elitama, a dominirala je naslovnicama, okončala karijere i potaknula političke i kaznene istrage.

Bivši britanski veleposlanik u Washingtonu Peter Mandelson smijenjen je i mogao bi završiti u zatvoru. Britanski premijer Keir Starmer suočava se s krizom vodstva zbog Mandelsonova imenovanja.

Jeffrey Epstein, Peter Mandelson, Keir Starmer Foto: Afp

Visoki dužnosnici pali su u Norveškoj, Švedskoj i Slovačkoj. A još i prije najnovije serije dokumenata, Andrew Mountbatten-Windsor, brat kralja Charlesa III., izgubio je odlikovanja, kneževsku titulu i vilu financiranu novcem poreznih obveznika.

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Afp

Osim bivšeg princa Andrewa, nitko od njih ne suočava se s optužbama za seksualno zlostavljanje. Srušeni su zbog održavanja prijateljskih odnosa s Epsteinom nakon što je postao osuđeni seksualni prijestupnik.

"Epstein je skupljao moćne ljude kao što drugi skupljaju bodove za česte letove", rekao je Mark Stephens, stručnjak za međunarodno i ljudska prava u londonskoj odvjetničkoj kući Howard Kennedy. "Ali računi su sada javni i neki bi voljeli da su manje putovali".

Dokumenti su objavljeni nakon javne histerije oko Epsteina koja je prerasla u krizu za administraciju predsjednika Donalda Trumpa i dovela do rijetkog dvostranačkog napora da se vladu prisili na otvaranje istražnih spisa. No u SAD-u, dugo očekivana objava zasad nije donijela isto javno suočavanje s Epsteinovim suradnicima.

Jeffrey Epstein, Donald Trump Foto: Afp

Rob Ford, profesor politologije na Sveučilištu u Manchesteru, rekao je za AP News da je u Britaniji "ako ste u tim spisima, to odmah velika vijest". "To mi sugerira da imamo funkcionalnije medije, funkcionalniji sustav odgovornosti i da u politici još uvijek postoji određena doza srama - u smislu da ljudi kažu: 'Ovo jednostavno nije prihvatljivo, ovako se ne radi'", rekao je.

Posljedice za Britance

Među Britancima koji su pali zbog veza s Epsteinom su bivši princ Andrew, koji je platio milijune kako bi nagodio tužbu s jednom od Epsteinovih žrtava i suočava se s pritiskom da svjedoči u SAD-u, te njegova bivša supruga Sarah Ferguson, čija je zaklada ovaj tjedan ugašena.

Kao i drugi koji su sada upleteni, veteran politike Mandelson dugo je umanjivao svoj odnos s Epsteinom, unatoč tome što ga je 2003. nazvao "najboljim prijateljem". Novi dokumenti otkrivaju da su kontakti trajali godinama nakon što je financijaš 2008. odslužio zatvorsku kaznu zbog seksualnih kaznenih djela nad maloljetnicom.

Starmer se ispričao Epsteinovim žrtvama i obećao objaviti javne dokumente koji će pokazati da je Mandelson lagao tijekom provjera prije imenovanja za veleposlanika. To možda neće biti dovoljno da zaustavi bijesne zastupnike koji pokušavaju srušiti premijera zbog pogrešne prosudbe.

Američki suradnici

Nekoliko istaknutih Amerikanaca snosilo je posljedice zbog prijateljskih veza s Epsteinom. Najistaknutiji je bivši američki ministar financija Larry Summers, koji je krajem prošle godine otišao na dopust s akademskih dužnosti na Sveučilištu Harvard.

Brad Karp prošli je tjedan odstupio s mjesta predsjednika uprave vodeće američke odvjetničke kuće Paul Weiss nakon otkrića u najnovijoj seriji dokumenata, a Nacionalna nogometna liga (NFL) objavila je da će istražiti Epsteinov odnos sa suvlasnikom New York Giantsa Steveom Tischom, koji je s Epsteinom razmjenjivao ponekad proste e-mailove o mogućim spojevima s odraslim ženama.

Drugi američki Epsteinovi suradnici zasad se nisu suočili s teškim sankcijama, uključujući bivšeg Trumpova stratega Stevea Bannona, koji je razmijenio stotine poruka s Epsteinom, ministra trgovine Howarda Lutnicka, koji je prihvatio poziv da posjeti Epsteinov privatni otok, te tehnološkog milijardera Elona Muska, koji je u e-mailovima raspravljao o mogućem posjetu otoku, ali tvrdi da nikada nije otišao.

Jeffrey Epstein, Steve Bannon Foto: Afp

Bivši predsjednik Bill Clinton bio je prisiljen od strane republikanaca svjedočiti pred Kongresom o svom prijateljstvu s Epsteinom. I Trump se više puta suočavao s pitanjima o svojim vezama s Epsteinom. Ni on ni Clinton nikada nisu optuženi za nedjela od strane Epsteinovih žrtava.

Europske istrage

Diljem Europe dužnosnici su morali dati ostavke ili se suočiti s osudom nakon što su dokumenti otkrili odnose opsežnije nego što je ranije bilo poznato.

Joanna Rubinstein, švedska dužnosnica UN-a, podnijela je ostavku nakon otkrića o posjetu Epsteinovu karipskom otoku 2012. godine. Miroslav Lajčák, savjetnik za nacionalnu sigurnost slovačkog premijera, odstupio je zbog komunikacije s Epsteinom, u kojoj su njih dvojica raspravljali o djevojkama.

Jeffrey Epstein, Miroslav Lajčák Foto: Afp

Latvija, Litva i Poljska pokrenule su opsežne službene istrage o dokumentima. Poljski premijer Donald Tusk rekao je da će tim pretražiti spise u potrazi za mogućim poljskim žrtvama i bilo kakvim vezama između Epsteina i ruskih tajnih službi.

Epstein se zanimao za europsku politiku te je u jednoj razmjeni e-mailova s milijarderom Peterom Thielom britanski referendum o izlasku iz Europske unije 2016. nazvao "tek početkom" i dijelom povratka "tribalizmu".

Malo je zemalja koje su Epsteinova otkrića potresla toliko kao Norvešku. Norveška jedinica za gospodarski kriminal otvorila je istragu o korupciji protiv bivšeg premijera Thorbjørna Jaglanda koji je nekoć bio i na čelu odbora koji dodjeljuje Nobelovu nagradu za mir, zbog njegovih veza s Epsteinom.

Upleten je i istaknuti norveški diplomatski par Terje Rød-Larsen i Mona Juul, ključni akteri mirovnih napora između Izraela i Palestinaca 1990-ih. Juul je suspendirana s mjesta norveške veleposlanice u Jordanu nakon otkrića, uključujući činjenicu da je Epstein u oporuci sastavljenoj neposredno prije nego što je 2019. počinio samoubojstvo u njujorškom zatvoru, djeci tog para ostavio 10 milijuna dolara.

Ugled norveške kraljevske obitelji narušen je novim detaljima o Epsteinovu prijateljstvu s krunskom princezom Mette-Marit, suprugom prijestolonasljednika, princa Haakona

I Francusko nacionalno financijsko tužiteljstvo priopćilo je u subotu da je otvorilo istragu protiv bivšeg ministra kulture Jacka Langa i njegove kćeri Caroline Lang zbog sumnje na "pranje novca povezano s teškom poreznom prijevarom", u potezu povezanom s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Epsteinom.

Jack Lang, Jeffrey Epstein Foto: Afp

Pritisak na Langa da podnese ostavku na mjesto predsjednika Instituta arapskog svijeta u Parizu raste otkako su dokumenti pokazali da su se Epstein i Lang povremeno dopisivali između 2012. i Epsteinove smrti 2019. godine, kad je izvršio samoubojstvo u zatvoru.

Langovo ime pojavljuje se više od 600 puta u Epsteinovim dosjeima. U ponedjeljak je Langova kći Caroline dala ostavku na mjesto čelnice francuskog Sindikata neovisnih produkcija nakon što su se pojavile njezine veze s Epsteinom.