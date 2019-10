Na Atlantiku i dalje traje potraga za hrvatskim kapetanom Dinom Miškićem i šestoricom članova njegove posade.

- Tegljač Bourbon potonuo je 26. rujna, a na njemu je u trenutku potapanja bilo 14 članova posade, uključujući i kapetana Dinu Miškića iz Šibenika.

- Opsežnija potraga pokrenuta je 8. listopada kad je posada broda Alp Striker uočila signalnu raketu.

- 9. listopada satelit je iz svemira uočio objekt koji dimenzijama odgovara splavi za spašavanje. Na to su područje upućeni svi brodovi.

- Tijekom noći s 9. na 10. listopada Francuska šalje još jedan brod da se priključi potrazi za nestalim pomorcima.

09:05 Podršku potrazi i nadu u povratak kapetana Dine Miškića izrazio je u četvrtak i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

''I Vatreni se priključuju dobrim željama i podršci da se potraga nastavi i da se kapetan Dino vrati doma'', kazao je Dalić na konferencije za medije nakon utakmice Hrvatske i Mađarske.

Potraga još bez rezultata

Potraga za nestalim pomorcima i hrvatskim kapetanom Dinom Miškićem na noge je digla cijelu Hrvatsku. Filipinski član posade trgovačkog broda uključenog u potragu za nestalim pomorcima potonulog tegljača za Morski.hr je u četvrtak rekao kako potraga još uvijek nije dala rezultate.

"Bio sam sinoć (u srijedu, op. a.) na dužnosti i bila su tri broda u akciji traganja i spašavanja. Alp Striker vodi i zadaje uzorke potrage, sad za pet brodova. Upravo su nam zadali novi uzorak. Dajemo sve od sebe. Nadam se da ćemo pronaći nešto", rekao je Filipinac. Dodao je da on nije vidio nikakve zrakoplove u potrazi, barem dok je bio na straži na brodu.

''Molitva, molitva, molitva. To je jedina stvar koju možete napraviti u ovome trenutku, a mi ćemo dati sve od sebe u potrazi'', rekao je za Morski.hr filipinski pomorac.

Hrvatska je Francuskoj predložila da snosi dio troškova potrage za nestalima. ''Za sada Francuska ne smatra to potrebnim i oni sada to vode samostalno", kazao je Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik ureda premijera. Istaknuo je kako su tražili angažiranje vojnih zrakoplovnih snaga. "Oni sada to razmatraju." Pomorci se traže i pomoću satelita.

"Sateliti kruže i treba čekati izvjesno vrijeme da se nađu na istoj lokaciji. Za sada je samo jedan satelit uhvatio predmet promjera 7,5 metara koji brodovi do sad nisu uspjeli locirati", rekao je.

