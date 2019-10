Ima nade za nestale pomorce na Atlantiku. Uočena je signalna raketa koja bi mogla značiti poziv u pomoć.

Prijatelji Dine Miškića su na nogama. Nakon peticije, pokrenuli su kampanju za prikupljanje novca za privatnu potragu. Na upit Dnevnika Nove TV oglasio se i direktor tvrtke Bourbon Offshore.

''CROSS je zatražio tri dodatna plovila za sudjelovanje u pretraživanju. Ova komercijalna plovila danas su stigla u zonu pretraživanja. Avion Hercules C-130 američkog Nacionalnog centra za uragane također prelijeće tu zonu'', stoji u odgovoru iz Bourbona.

Bourbon potvrdio da je uočena signalna raketa, kapetanovi prijatelji poručuju: "Ludo smo sigurni da je to - to!"

Stručnjaci kažu da je na oceanu moguće preživjeti i do 30 dana, ovisno o uvjetima. Pojasnio je to Romano Perić iz Sindikata pomoraca Hrvatske. ''Sama činjenica da ste na splavi već 12 dana, pa taman i da su uvjeti idealni u borbi za goli život, pomisao na to me grozi.

Oni su trenutno na splavi koja je opremljena svime što im je potrebno, ovisno o tome za koliko je ljudi splav certificirana i veličini. Na splavi se mogu nalaziti dovoljne količine hrane i vode koje mogu biti dopunjene zalihama s broda ukoliko su imali mogućnosti da to i naprave. Uz to, ima i reflektirajući radar. Također, ima protustrujno sidro koje usporava brzinu splavi'', pojasnio je Perić.

Prikupljeni iznos raste iz minute u minutu: Obitelj i prijatelji nestalog hrvatskog pomorca pokrenuli akciju za nastavak potrage

Šef Bourbon Offshorea objavio: "Potraga neće završiti na neki određeni dan". Spašeni Ukrajinci otkrili dragocjenu informaciju

Perić ističe činjenicu da se nesreća broda Bourbon Rhode dogodila u tropskom pojasu. ''Govorimo o temperaturama otprilike od 25 stupnjeva na više. U ovom bih se trenutku više zabrinuo za velike vrućine, ako nisu zaštićeni od direktnog sunca, ovisno o izvedbi splavi, ali ne toliko o pothlađivanju, iako je splav opremljena i odijelom koje štiti od hladnoće'', kazao je Perić.

''Sama je informacija da su uočene dvije rakete podigla nivo potrage. Istog je trena na područje pretrage poslan američki avion obalne straže te tri dodatna broda. Ne mogu sada reći da je to dovoljno jer govorimo o ogromnom području. Naravno, i sama splav ima neku svoju brzinu'', kaže Perić.

Nade ima dok god se preostale tri splavi ne pronađu. "Po svjedočanstvu ljudi koji su preživjeli havariju sve su splavi lansirane i puštene u upotrebu. Dok se ne nađu preostale tri splavi, možemo vjerovati u to da će biti pozitivan ishod ove pretrage'', zaključuje Perić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr