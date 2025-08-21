Cijela zemlja pod meteoalarmom: Pripazite, vrijeme može biti opasno!
Piše D. J. B.,
21. kolovoza 2025. @ 06:14
komentari
U četvrtak će diljem Hrvatske padati kiša koju će pratiti pad temeperature.
Podijelite
U četvrtak je stigla najavljena velika promjena vremenakoja će ljetne dane pretvoriti u gotovo one jesenske. Kiša, ponegdje i obilnija te značajni pad temperature obilježit će današnji dan. Na Jadranu i jak vjetar.
Crveni meteoalarm
Za cijelu zemlju je upaljen meteoalarm koji označava opasno vrijeme. Najopasnije je danas u riječkoj regiji gdje je već od jutra grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima.
DHMZ upozorava na moguće bujične poplave i opasnost od boravka na otvorenom uz probleme u prometu.
Jaka kiša praćena grmljavinom i jakim vjetrom očekuje se u većem dijelu zemlje stoga treba biti oprezan prilikom boravka na otvorenom i izbjegavati putovanja.
MeteoalarmFoto:
DHMZ
U cijeloj zemlji promjenljivo oblačno i nestabilno mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu i na istoku zemlje ponegdje grmljavinsko nevrijeme uz naglu promjenu smjera vjetra i obilnu oborinu, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu, a od sredine dana u Dalmaciji te na istoku.
Prognoza vremenaFoto:
DHMZ
Vjetar u unutrašnjosti mjestimice umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 °C, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 33 °C.