Picula o stanju u Srbiji: "Nitko nema više iluzija o tome tko je Vučić, a bojim se..."

Pred Srbijom je napeta noć. Pristaše predsjednika Aleksandra Vučića najavili su okupljanja na ulicama pedesetak gradova.

Protive se prosvjedima i blokadama koji već mjesecima potresaju Srbiju. Vučić je izjavio kako njegova stranka SNS ne organizira ta okupljanja, ali ih je podržao. A protuvladini prosvjednici i danas su blokirali zgradu pravosudnih tijela u Novom Sadu, tražeći oslobađanje privedenih.

U Dnevniku Nove TV zbivanja u Srbiji komentirao je hrvatski europarlamentarac i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.

Tonino Picula - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Poručio je da situaciju u susjednoj zemlji dobro poznaje te da se dugo bavi njezinim prilikama i neprilikama. Ipak, reakcija na njegovu objavu ga je iznenadila.

"Iznenadila me erupcija negativnih stavova"

"Mene je donekle iznenadila erupcija negativnih stavova nakon što sam čestitao sugrađanima i suborcima Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja. Ta objava je poslužila kao lakmus papir koja je pomogla da se detektiraju neki dotad slabo nijansirani odnosi političke scene u Srbiji prema događajima koji su formativno važni za Hrvatsku i Srbiju. I na neki način, odnos prema tim vremenima je korijen onoga što se danas događa u Srbiji", poručio je Picula kojemu je srpski predsjednik zamjerio fotografiju u uniformi koju je objavio uoči obljetnice Oluje.

"Ni na kraj pameti mi nije bilo da provociram. Naprosto, 30 godina od jedne međunarodno priznate operacije kojom je Hrvatska počela svoj moderni put je prilika da se obratim onima s kojima sam dijelio ta vremena i građanima", rekao je Picula.

"Srbija se ne može dogovoriti oko budućnosti, ali postoji konsenzus o prošlosti"

"Očito da je Srbija ovog trenutka država koja se u mnogim elementima ne može dogovoriti oko budućnosti. Postoji konsenzus kada se treba interpretirati prošlost i upravo se to dogodilo nakon moje objave", zakjlučio je.

Tonino Picula - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Picula je u svom izvješću bio kritičan prema stanju demokracije u Srbiji. Na pitanje kako je to odjeknulo među europskim kolegama, odgovorio je:

"Ja da sam svoj posao radio u ime EU parlamenta pristrano, onda doista taj izvještaj ne bi bilo moguće dogovoriti u 3ipo-4 sata i taj izvještaj ne bi dobio takvu podršku. Riječ je o pogledu na Srbiju koji nije samo moj. Naprosto i oporba u Srbiji, veliki dio se složio s ocjenama. To je jedan od mnogih serijskih izvještaja koji detektira krizu demokracije u Srbiji u barem posljednjih barem 12 godina otkad je Vučić na vlasti. Meni se čini da srpski problemi sežu još dalje u prošlost".

"Nitko više nema iluzija o tome tko je Vučić"

Picula smatra da se odnos EU prema Vučiću mijenja nedovoljno brzo.

"U svakom slučaju mislim da nitko od relevantnih političkih faktora u EU nema više nikakvih iluzija o tome tko je Aleksandar Vučić i o kojem se tipu vlasti radi. Naravno, pitanje je kako definirati odnos prema alternativi, onima koji bi eventualno sutra došli, a ovog trenutka to je neizvjesna politička drama. Meni se čini da Vučićeva vlast ima legalitet, međutim oni koji prosvjeduju stječu legalitet", naveo je.

Poručio je da Srbija u ovakvom stanju ne može postati članica Europske unije. Kazao je i da ne bi bilo dobro "da se ovako zaoštrena atmosfera još više pogorša".

"Bojim se 17. žrtve koja bi se mogla dogoditi..."

"Nažalost, 1. studenog je poginulo 16 potpuno nevinih ljudi. Bojim se 17. žrtve koja bi se mogla dogoditi u sve surovijim obračunima na ulicama srpskih gradova. To je krajnje ozbiljno upozorenje onima koji mogu odlučiti o Srbiji da pronađu neku vrstu kompromisa. Moraju naći izlaz u izborima", zaključio je Picula.

Dodao je i da Hrvatska i dalje mora održavati odnose s Beogradom, ali i biti politički znatno oštrija "prema svim manipulacijama Vučićeve vlasti koja svako toliko privodi hrvatske građane i istjeruje ih iz zemlje".