Policija uložila žalbu na presudu zbog uzvika "Za dom spremni". Odvjetnica: "Nije fer da politika prebacuje lopticu..."

Za zagrebački Prekršajni sud nije prekršaj uzvik 26-godišnjak "Za dom spremni" u TV kameru u javljanju uživo. Bilo je to u Bogovićevoj, večer uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona. Sutkinja koja je donijela presudu, ustvrdila je da time nije narušio javni red i mir i da nije rasistički. I tu večer i sam Thompsonov koncert opisuje kao radostan događaj

"...a činjenica je kako jedna od njegovih pjesama počinje upravo tim riječima. Postavlja se pitanje treba li onda tužitelj biti dosljedan i procesuirati sve sudionike povijesnog koncerta njih pola milijuna, među njima i predsjednika Sabora i nazočne ministre", stoji u presudi.

Policija podnijela žalbu

A tužitelj je zagrebačka policija koja odgovara da su na ovu presudu podnijeli žalbu Visokom prekršajnom sudu. Sutkinja pak ne smatra uzvik prekršajem, navodi da zakon kažnjava onog "tko na javnom mjestu izvođenjem, reproduciranjem pjesama, skladbi i tekstova ili nošenjem ili isticanjem simbola, tekstova, slika, crteža remeti javni red i mir...".

Presuda je zakonita i pravilna, kaže odvjetnica Vesna Alaburić.

"Smatram da tim uzvikom pred kamerom doista ta osoba za koju znamo samo inicijale nije počinila prekršaj protiv javnog reda i mira. Naprosto zato što formulacija članka 5 toga zakona ne kažnjava svako uzvikivanje pozdrava Za dom spremni u svim situacijama bez obzira na okolnosti i bez obzira na posljedice", rekla je Alaburić.

To ne znači, objašnjava, da je taj uzvik u skladu s propisima, a nemamo zakon koji bi nedvosmisleno za sve situacije propisao da je uzvik protupravan.

Odvjetnica: "Politika je ta koja definira granice i slobode govora"

"Politika je ta koja definira granice i slobode govora i bilo kakvog djelovanja i ako se želi kriminalizirati svaki Za dom spremni onda to treba biti propisano zakonom, jasno, nedvosmisleno bez ikakve dileme i zaista nije fer da politika prebacuje lopticu na sudove i na sudsku praksu i da od suda se očekuje da riješe ono što sami političari nisu u stanju riješiti", poručila je Alaburić.

Profesor Aleksandar Maršavelski pak smatra da je došlo do remećenja javnog reda i mira.

"Radi se o pozdravu Za dom spremni koji je uznemirujući iz razloga što je pod tim pozdravom za vrijeme NDH u logorima Jasenovac, Gradiška Stara i drugim ubijeno preko 100 tisuća ljudi i to je dovoljna povijesna činjenica da taj pozdrav zapravo zauvijek ostaje uznemirujući za veliku većinu javnosti, ja bih rekao i većinu građana RH", poručio je Maršavelski.

"Najveći problem je praksa Visokog prekršajnog suda"

Sporni pozdrav je, kaže, protivan Ustavu. Ne slaže se sa sudom koji navodi da politika treba odlučiti, a ne sudovi - spada li pozdrav pod zabranjene tekstove ili ne.

"U stvari je donijela jednu čistu političku odluku čak je odstupila i od prakse Visokog prekršajnog suda koji u samo određenim i iznimnim situacijama dozvoljava korištenje pozdrava ZDS u pjesmi Čavoglave i HOS na komemoracijama", dodao je Maršavelski.

Ali, kao najveći problem Maršavelski vidi praksu Visokog prekršajnog suda - koji će pak donositi pravomoćnu odluku i u ovom slučaju.