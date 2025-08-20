Direktor taksi-tvrtke kažnjen s 23 tisuće eura, njegova obrana je nestvarna: "Moja plaća je samo 490 eura, nisam u stanju pratiti propise"

Direktor taksi-tvrtke iz Zagreba J. G. dobio je kaznu od 23.110 eura jer radnici, a uglavnom je riječ o stranim radnicima iz Uzbekistana, Indije i Nepala, nisu imali pisani ugovor o radu, dozvolu za boravak, a nije ih prijavio na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Pravnoj osobi, odnosno tvrtki, izrečena je kazna od 64.450 eura.
Kako je u presudi naveo Općinski sud u Sesvetama, prekršajni odjel, temeljni kapital tvrtke BLACKDRIVEI j.d.o.o. je 1 euro. Osnovana je u siječnju 2023., a u srpnju ju je od osnivača i direktora D. B. preuzeo J. G., a nakon sedam mjeseci, 28. veljače, tvrtka je opet dobila novog direktora.
Državni inspektorat podnio je optužni prijedlog protiv tvrtke i J. G. zbog prekršaja počinjenih od srpnja 2023. do veljače 2024. godine, a koje je policija registrirala na prometnicama zaustavljajući vozače BLACKDRIVEI-ja i prijavljivala.
J. G. je preko braniteljice iznio obranu u kojoj je naveo kako je nov u tom poslu te je zbog toga propustio u zakonskim rokovima ishoditi nužnu dokumentaciju, i za sebe i za radnike. Optužio je i prethodnog direktora koji mu nije skrenuo pozornost na obaveze prilikom predaje poslovanja tvrtke, a to nije učinio ni knjigovodstveni ured.
Izrazio je kajanje što nije proučio propise i potražio stručni savjet te je obećao potruditi se da mu se takve stvari više ne događaju. Naveo je da je sada osvijestio svoje mogućnosti i da nije sposoban pratiti sve propise kako bi pravna osoba uredno poslovala, a da sebi ne nanosi ogromnu materijalnu štetu. Zato više ne radi te poslove, već je zaposlenik s mjesečnim primanjima od 490 eura.
Zbog zdravstvenog stanja ne može raditi puno radno vrijeme, nema ni nepokretne niti pokretne imovine, živi u zajedničkom stanu s radnicima te bi izricanje bilo kakve novčane kazne ugrozilo njegovu životnu egzistenciju. Stoga je molio da mu se izrekne što manja novčana kazna.
Međutim, sutkinja Snježana Butković Krnić uvidom u Sudski registar utvrdila je da je tijekom 2024. godine J. G. bio direktor u još sedam tvrtki, a u dvjema je bio i u vrijeme sudskog postupka. Također, provjerom u bazi podataka HZMO-a utvrdila je i da je okrivljenik u pisanoj obrani propustio navesti da je prijavljen kod još dvaju poslodavca u nepunom radnom vremenu od po 20 sati tjedno.
Stoga je primijetila da okrivljenik tvrdi kako nije sposoban pratiti propise i raditi u punom radnom vremenu, a radi ukupno 40 sati tjedno i još stigne obavljati poslove direktora u dvjema tvrtkama. Pri odmjeravanju kazne sutkinja je uzela u obzir da je J. G. višekratno prekršajno kažnjavan.
U studenom prošle godine nad tvrtkom BLACKDRIVEI j.d.o.o. otvoren je stečaj zbog nagomilanih dugova.