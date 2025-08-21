Obavijesti Foto Video Pretražite
Imigracijska politika

Sud omogućio Trumpu deportaciju više od 60.000 imigranata: Za Nepalce odmah ukinuta zaštita

21. kolovoza 2025.
Američka policija privodi imigrante
Američka policija privodi imigrante Foto: Afp
Sudski nalog odmah ukida zaštitu za Nepalce, koja je istekla 5. kolovoza. Zaštita za državljane Hondurasa i Nikaragve prestat će vrijediti 8. rujna.
  1. Thompsonov koncert
    EVO ZAŠTO

    Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
  2. Jackpot, ilustracija
    FOTOFINIŠ u sloveniji

    Koji sretnik! Dan prije isteka roka ipak došao po svojih 37 milijuna eura Eurojackpota
  3. Tuča u Umagu
    ulice pod vodom

    Nevrijeme stiglo u Hrvatsku: U Istri ogroman pljusak, tuča u Umagu

