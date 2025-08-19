Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu

Državljani Austrije navodno su kažnjeni novčanim kaznama jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole, neslužbeno doznaju 24sata.
"U području kaznenog progona, austrijske vlasti imaju mogućnost, pod određenim uvjetima, provoditi istrage izvan granica zemlje. To je utvrđeno u austrijskom kaznenom zakoniku", rekli su iz austrijskog Saveznog ministarstva unutarnjih poslova.
Više od 18 tisuća ulaznica prodano u Austriji
Austrijska istražna tijela navodno pregledavaju snimke i fotografije s nedavnog koncerta na kojem je više od 18 tisuća ulaznica prodano u Austriji.
Prije sedam godina austrijska vlada izmijenila je zakon kojim se proširuje lista zabranjenih simbola, a među njima su se našli i simboli ustaškog pokreta i NDH čije promicanje i prikazivanje predstavlja ozbiljno kršenje austrijskih zakona.