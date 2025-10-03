Posljednji brod flotile i dalje plovi prema Gazi: "Svjesni su što ih čeka"

Posljednji brod u međunarodnoj flotili pomoći za Gazu nastavio je svoje putovanje rano u petak ujutro, prema riječima organizatora, nakon što je četrdesetak brodova presreo Izrael, koji se priprema protjerati propalestinske aktiviste na putu.

"Marinette još uvijek plovi", objavila je organizacija u četvrtak navečer na društvenim mrežama, dodajući da očekuje skoro presretanje. "Svjesni su što ih čeka", rekla je organizacija.

Brod je u 6 sati ujutro bio otprilike 120 km od obale Gaze, prema geolokaciji podijeljenoj na web stranici flotile.

"Ako se približi, njegov pokušaj ulaska u aktivnu borbenu zonu i pokušaj probijanja blokade bit će spriječen", priopćilo je u četvrtak izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.

Više od 400 aktivista na 41 brodu flotile uhićeno je tijekom operacije koja je trajala otprilike dvanaest sati, rekao je izraelski dužnosnik u četvrtak navečer.

"Sigurno su prebačeni u luku Ašdod na obradu izraelske policije", dodao je pod uvjetom anonimnosti.

Flotila Global Sumud, dio koje su političari i aktivisti poput Šveđanke Grete Thunberg, krenula je iz Španjolske u rujnu s ciljem probijanja izraelske blokade Pojasa Gaze.

Flotila se predstavlja kao "mirna i nenasilna humanitarna misija".

Izrael je u četvrtak ujutro objavio da će putnici, svi "na sigurnom i zdravi", biti deportirani u Europu. U srijedu navečer izraelska mornarica počela je presretanje brodova nakon što je upozorila posade da ulaze u vode nad kojima Izrael polaže pravo kontrole.

"Čestitam vojnicima i zapovjednicima mornarice koji su svoju misiju tijekom Jom Kipura izvršili na najprofesionalniji i najučinkovitiji način", rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu u izjavi.

Global Sumud ("otpornost" na arapskom) osudio je "nezakonit napad" u međunarodnim vodama, a organizacija za ljudska prava Amnesty International osudila je "čin zastrašivanja" koji je proveo Izrael.

Jedanaest grčkih sudionika flotile započelo je štrajk glađu u znak prosvjeda protiv svog "nezakonitog pritvora", prema riječima organizatora flotile.

Islamistički pokret Hamas, čiji je napad na Izrael 7. listopada 2023. izazvao rat u Pojasu Gaze, nazvao je presretanje "piratskim zločinom".

Međunarodne reakcije

Događaj je izazvao oštre reakcije nekih zemalja, uključujući Tursku, koja je optužila Izrael za "teroristički čin".

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro najavio je protjerivanje izraelske diplomatske delegacije iz svoje zemlje.

Italija i Španjolska poslale su vojne brodove da prate flotilu na dijelu njezina putovanja nakon "napada dronovima" u noći s 23. na 24. rujna, koje su osudili UN i Europska unija.

Španjolski tužitelj pokrenuo je istragu o potencijalnim kršenjima ljudskih prava sa sumnjom na zločine protiv čovječnosti.

U lipnju i srpnju izraelska mornarica već je zaplijenila dvije jedrilice koje su se uputile prema Gazi, na kojima su, među ostalima, bile Greta Thunberg i francuska zastupnica palestinskog porijekla u Europskom parlamentu Rima Hassan. Obje su iskrcane u Izraelu, a zatim protjerane.