Posebna misija i nemilosrdna učinkovitost: Kako Izrael lovi i eliminira iranske čelnike?

Dok su se američki i izraelski vojni zapovjednici sastajali kako bi isplanirali rat s Iranom, raspravljali su o tome kako podijeliti odgovornost za niz ciljeva, uključujući raketne baterije, vojne baze i nuklearne lokacije. No, jedno je od samog početka bilo je jasno - Izraelu pripasti posebna misija: lov i ubijanje iranskih vođa.

Izrael je zadatak izvršio s nemilosrdnom učinkovitošću - ubio je iranskog vrhovnog vođu u uvodnoj paljbi rata i više od 250 drugih visokih iranskih dužnosnika od tada, prema podacima koje je vodila izraelska vojska. Najnoviji udarac dogodio se u četvrtak kada je Izrael rekao da je ubio pomorskog zapovjednika iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde.

Kampanja dekapitacije oslanja se na aparat za atentate koji je Izrael gradio desetljećima, ali ga je transformirao tijekom posljednjih nekoliko godina kako bi postigao nove razine smrtonosne vještine, prema visokim izraelskim vojnim i obavještajnim dužnosnicima.

Tehnologija i špijunska mreža u službi atentata

Naveli su širenje izvora i nadzornih mogućnosti unutar Irana - insajdere režima regrutirane za špijuniranje za Izrael, kao i kibernetičke prodore u tisuće ciljeva, uključujući ulične kamere, platforme za plaćanje i internetske uske točke koje je Iran instalirao kako bi nametnuo komunikacijske blokade svojim građanima. Ove i druge tokove podataka predstavlja se kao ono što su izraelski dužnosnici opisali kao novu, klasificiranu platformu umjetne inteligencije programiranu za izvlačenje tragova o životima i kretanju vođa.

Izraelske ciljane taktike ubijanja - bombe postavljene mjesecima prije detonacije, dronovi sposobni za ulazak u prozore stanova i nadzvučne rakete ispaljene iz nevidljivih borbenih zrakoplova - usavršene su godinama sukoba u Gazi, Libanonu i Iranu.

Na pitanje zašto je misija ciljanja iranskih vođa dodijeljena Izraelu, visoki izraelski sigurnosni dužnosnik naveo je njihovo iskustvo i stručnost, rekavši: "Postojala je potreba da ih se cilja. I mogli smo to učiniti.“

No, manje je jasno hoće li to omogućiti Izraelu da postigne svoje ključne ratne ciljeve: iskorjenjivanje prijetnje iranskih projektila i posredničkih snaga, blokiranje puta do nuklearnog oružja i slabljenje režima do te mjere da bi mogao biti srušen. Zasad se ti ciljevi čine nedostižnima. Ubijeni su često zamijenjeni militantnijim podređenima, a ulični prosvjedi nisu se ostvarili usred kontinuiranog američko-izraelskog bombardiranja i straha od obračuna s režimom.

Visoki izraelski dužnosnici opisali su režim u Iranu kao izudaran, ali otporan, stabilan i s osjećajem trijumfa nakon što je izdržao mjesec dana napada dviju najmoćnijih svjetskih vojski, piše The Washington Post, koji je razgovarao s visokim sigurnosnim dužnosnicima koji su govorili pod uvjetom anonimnosti kako bi raspravljali o osjetljivim obavještajnim podacima i operacijama.

Neki stručnjaci zabrinuti su da sve veća vještina Izraela u ciljanim ubojstvima, čak i kada se provode precizno, stvara dinamiku ovisnosti o atentatima i tendenciju širenja granica tko može biti meta.

"Otišli smo predaleko u smislu pretvaranja u strategiju, a ne u povremenu operativnu nužnost“, rekao je Ariel Levite, stručnjak za nuklearnu politiku i izraelsku sigurnost u Carnegie Endowment for International Peace.

"Obavljanje prljavog posla"

Podjela rada u trenutnom sukobu stvara dojam da su se "SAD oslanjale na Izrael da obavi prljave poslove u ratu", rekao je Levite, pri čemu se čini da Sjedinjene Države zauzimaju stav "ne možemo ih ubiti, ali bit ćemo više nego sretni ako to učinite".

Američki dužnosnik upoznat s operacijama rekao je da izraelska odgovornost za napade na vodstvo odražava dogovor u kojem "radimo zajedno, ali imamo vlastite ciljeve". Američki dužnosnici rekli su da podjela dužnosti odražava sposobnosti svake strane, a ne bilo kakve pravne prepreke. Sjedinjene Države su prethodno same provodile ciljana ubojstva, uključujući atentat na zapovjednika iranskih snaga Kuds Qasema Soleimanija 2020. godine.

Američki predsjednik Donald Trump opisao je napade na iranske čelnike kao zajednički pothvat.

Izrael je postigao preokret zapanjujućim tempom, počevši od napada 28. veljače u kojem je ubijen ajatolah Ali Hamnei, čime je okončana njegova 27-godišnja vladavina kao vrhovnog vođe Irana, kao i šef iranskog obrambenog vijeća, zapovjednik IRGC-a, vođa oružanih snaga zemlje, ministar obrane i najmanje desetak drugih viših poručnika.

Napad je prikazan kao rezultat jedinstvenog obavještajnog proboja. U stvarnosti, izraelski dužnosnici rekli su da su obavještajne službe zemlje pratile okupljanja Grupe petorice što je termin za Hamneija i njegove najbliže savjetnike, veći dio prošle godine.

"Gotovo svaki tjedan su se okupljali", rekao je izraelski sigurnosni dužnosnik. "Ponekad na različitim lokacijama. Ponekad u sigurnijim okruženjima. Ponekad manje." Obavještajni podaci smatrani su toliko pouzdanima da je mogućnost napada na skupinu pokrenuta prije 12-dnevnog rata protiv Irana u lipnju, rekli su dužnosnici, ali je odgođena zbog američko-izraelskog sporazuma da iranski nuklearni program ostaje prioritet.

Khamenei je bio među članovima obitelji u prizemlju svoje rezidencije kada je ubijen, rekli su izraelski dužnosnici. Njegov sin, Modžtaba, koji je pomazan za nasljednika svog oca, također je bio u kompleksu i teško je ozlijeđen, ali je preživio dijelom zato što se usudio otići u susjedni vrt, rekli su dužnosnici.

Napad na Grupu petorice u početnoj baražnoj vatri bio je ugrađen u američko-izraelski ratni plan osmišljen tijekom opsežnih konzultacija između visokih časnika Izraelskih obrambenih snaga i njihovih kolega iz američkog Središnjeg zapovjedništva, rekli su dužnosnici. Vrijeme je promijenjeno u zadnji čas jer je Izrael dobio obavještajne podatke koji su ukazivali da je sastanak izvorno zakazan za večer 28. veljače pomaknut na jutro.

Napadi su označili kulminaciju višegodišnjeg napora Izraela da prikupi najnovije obavještajne podatke o lokacijama i kretanju iranskih čelnika - napora koji su predvodili Mossad, špijunska agencija odgovorna za regrutiranje ljudskih resursa i tajne operacije, i Jedinica 8200, elitna grana obavještajne službe IDF-a za kibernetičke operacije.

Izraelski špijuni i njihovi američki kolege - CIA i NSA - godinama surađuju na tajnim operacijama usmjerenim na Iran, uključujući "Stuxnet", shemu otkrivenu 2010. godine za sabotiranje iranskih napora obogaćivanja urana zlonamjernim računalnim kodom.

No, mnoge obavještajne sposobnosti koje sada potiču napade na vodstvo došle su na snagu tek nakon iransko-izraelske razmjene kibernetičkih napada koja je izbila prije pet godina, prema izraelskim dužnosnicima.

Nakon što su navodne iranske ofenzive uzrokovale prekide u izraelskim vodovodnim tvrtkama i drugim ciljevima, Izrael je odgovorio valom odmazde, rekli su dužnosnici, ometajući promet ometanjem teheranske ulične rasvjete, zatvarajući benzinske postaje sabotiranjem njihove elektronike i blokirajući pripadnicima iranskog Basija - milicije koju podržava režim - mogućnost podizanja gotovine na bankomatima.

Ovi relativno benigni potezi prikrili su mnogo širu kampanju Jedinice 8200 za prodiranje u iranski digitalni živčani sustav, rekli su dužnosnici. "Sve što se može probiti, pokušali smo probiti", rekao je visoki dužnosnik IDF-a. "Od telefonskih poziva do prometnih kamera do unutarnjih sigurnosnih sustava."

Među ciljevima, rekao je dužnosnik, bile su baze podataka koje su iranske sigurnosne snage održavale u objektima namijenjenima funkcioniranju kao krizni stožeri i rezervne lokacije za vođe u slučaju napada ili ustanka. "Ponekad smo vidjeli stvari iz baze podataka obavještajnog krila IRGC-a", rekao je dužnosnik IDF-a. "Ponekad vojske. Ponekad policije. Sve smo više mogli doći do informacija."

Iranska paranoja i napori unutarnjeg suzbijanja također su stvorili ranjivosti. Posljednjih godina Iran je počeo prisiljavati komunikacijski promet zemlje kroz centralizirana čvorišta kako bi režim mogao koristiti internetski "kill switch", mogućnost koju koristi od početka rata kako bi blokirao mogućnost građana da komuniciraju ili dobivaju informacije.

No, to je značilo da su se i komunikacije članova režima usmjeravale kroz novu usku točku. "Tajni upad pružio bi doista snažnu skrivenu prednost" izraelskim operativcima da usisaju e-poštu, poruke i pozive koje su uputili režimski čuvari, savjetnici i rodbina, rekao je bivši dužnosnik zapadnih obavještajnih službi.

AI kao ključni alat

Iran je brzo reagirao kako bi uklonio ranjivosti. Režim je prošle godine pooštrio mjere protiv korištenja mobitela zaštitara usred sumnje da je izraelsko praćenje njihovih uređaja otkrilo kretanje vođa. Nove iranske mjere opreza bile su korak unatrag izraelskom prikupljanju obavještajnih podataka, rekli su dužnosnici, ali samo privremeno.

Ovi bi propusti imali ograničeniju vrijednost da nije nove platforme umjetne inteligencije za koju izraelski dužnosnici kažu da se koristi za pretraživanje planina podataka prikupljenih iz Irana u potrazi za tragovima o boravištu i ponašanju njegovih vođa - alat koji su izraelski sigurnosni dužnosnici opisali kao jedan od najznačajnijih špijunskih napredaka proteklog desetljeća.

Sve prikupljene informacije obrađuju se uz pomoć nove, tajne platforme umjetne inteligencije. Njezina uloga je analizirati ogromne količine podataka i iz njih izdvajati obrasce ponašanja, kretanja i međusobnih kontakata.

Napredak umjetne inteligencije "pružio je Izraelu način da iskoristi podatke koji su uvijek bili dostupni, ali ih je prije bilo nemoguće obraditi“, rekao je Raz Zimmt, direktor istraživanja Irana u Institutu za studije nacionalne sigurnosti, koji je prethodno služio u jedinicama IDF-a, uključujući 8200.

Prvi uvid u te mogućnosti došao je tijekom prošlogodišnje 12-dnevne kampanje američkih i izraelskih napada na iransku nuklearnu infrastrukturu. Izrael je pokrenuo istovremene napade na iranske vojne čelnike.

Izraelski obavještajni podaci o određenim zapovjednicima bili su toliko precizni da su rakete preusmjerene usred leta na temelju kretanja meta, rekli su dužnosnici. Napad 13. lipnja u kojem je ubijen Amir Ali Hajizadeh, zapovjednik zrakoplovnih snaga IRGC-a, prilagođen je dok se kretao iz ureda u obližnji stan, prema bivšem visokom izraelskom vojnom časniku informiranom o operaciji.



