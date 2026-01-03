Obavijesti Foto Video Pretražite
ZNA SE STANJE OZLIJEĐENIH

Identificirane prve četiri žrtve smrtonosnog požara na skijalištu: Dvoje je maloljetno

03. siječnja 2026.
Mjesto požara u Švicarskoj
Mjesto požara u Švicarskoj Foto: Afp
Teško ozlijeđeni pacijenti bit će raspoređeni u bolnice u nekoliko europskih zemalja, a liječnici upozoravaju na iznimno teške opekline i dugotrajno liječenje.
