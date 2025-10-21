Poljska upozorava Putina: "Ne možemo jamčiti..."

Poljska je u utorak upozorila ruskog predsjednika Vladimira Putina da ne putuje kroz njezin zračni prostor na samit u Mađarskoj s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, navodeći da bi u tom slučaju mogla biti prisiljena izvršiti međunarodni nalog za uhićenje.

Trump je prošli tjedan rekao da planira sastati se s Putinom u mađarskoj prijestolnici Budimpešti kao dio svojih napora da posreduje u okončanju rata u Ukrajini.

Međunarodni kazneni sud sa sjedištem u Haagu izdao je 2023. godine nalog za uhićenje Putina, optužujući ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotina djece iz Ukrajine. Rusija ne priznaje nadležnost MKS-a i poriče optužbe.

"Ne mogu jamčiti da neovisni poljski sud neće narediti vladi da otprati takav zrakoplov kako bi predao osumnjičenika sudu u Haagu", rekao je poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski za Radio Rodzinu.

Nalog obvezuje države članice suda da uhite Putina ako kroči na njihov teritorij.

"Mislim da je ruska strana toga svjesna. I stoga, ako se ovaj samit održi, nadamo se uz sudjelovanje žrtve agresije, zrakoplovi će koristiti drugu rutu", rekao je Sikorski.

Mađarska, čiji premijer Viktor Orban održava tople odnose s Rusijom, izjavila je da će osigurati da Putin može ući u zemlju na samit i vratiti se kući nakon toga.

Međutim, kako bi izbjegla putovanje preko Ukrajine, ruska delegacija morala bi letjeti kroz zračni prostor barem jedne zemlje Europske unije. Sve zemlje EU-a članice su Međunarodnog kaznenog suda iako je Mađarska u procesu napuštanja suda, piše TVP.

Poljska, članica NATO-a, bila je među najvjernijim podupirateljima Kijeva nakon potpune ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.