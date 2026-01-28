Policija upala u Deutsche Bank: Procurilo na što sumnjaju, spominje se jedno poznato ime

Deutsche Bank suočava se s novim financijskim skandalom nakon što su u srijedu ujutro istražitelji Saveznog ureda kriminalističke policije (BKA), postupajući po nalogu državnog odvjetništva, započeli pretragu sjedišta banke u Frankfurtu na Majni i njezine poslovnice u Berlinu.

Prema informacijama tjednika Der Spiegel, oko 30 istražitelja u civilu ušlo je u središte banke u Frankfurtu nešto nakon 10 sati ujutro. Akcija se provodi u sklopu istrage o sumnji na pranje novca.

Državno odvjetništvo u Frankfurtu na Majni priopćilo je da se istraga trenutačno vodi protiv zasad nepoznatih dužnosnika i zaposlenika Deutsche Banka. Prema navodima tužiteljstva, banka je u prošlosti navodno održavala poslovne odnose sa stranim tvrtkama za koje se sumnja da su korištene za pranje novca.

Zbog osjetljivosti slučaja, tužiteljstvo zasad nije iznijelo dodatne pojedinosti.

Prema izvorima upoznatima s istragom, riječ je o iznimno delikatnoj operaciji. Der Spiegel navodi da je racija povezana s tvrtkama koje istražitelji dovode u vezu s ruskim oligarhom Romanom Abramovičem, koji se od proljeća 2022. nalazi na popisu sankcija Europske unije. Njegovi odvjetnici zasad su odbili komentirati navode.

Deutsche Bank je na upit potvrdio da je u tijeku istraga koju provodi državno odvjetništvo u Frankfurtu te da su nadležnim tijelima stavili na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju. Banka je naglasila da u potpunosti surađuje s vlastima, ali je odbila komentirati daljnje detalje slučaja.