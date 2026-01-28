Milanović otkrio: "Plenković me noćas pokušao dobiti na telefon preko posrednika"

Nakon posjete Fakultetu kemijskog inženjerstva Zoran Milanović je pred novinarima komentirao političke aktualnosti

Na pitanje hoće li se Hrvatska priključiti u Odbor za mir, Milanović je rekao kako pravni okvir postoji.

"Tko god kuka da je to izvan sustava i UN-a i zakon, nije. Radi se o ozbiljnom presedanu jer se mimo UN-a mandat za rješavanje humantirne krize prenosi na sustav i tijelo koji je van UN-a", rekao je pa zapitao je li Hrvatskoj tamo mjesto i kako je Hrvatska uopće dobila poziv. "U kojem ga je trenutku dobila? Je li to tražila? Ima još pitanja, ali to nije za kamere", dodao je.

"Što će Hrvatska? Pa zar nije Plenković odlučio to? Vidim da se dopisuje, od koga smo dobili poziv? Kada? Cijeli je niz pitanja. Što bih trebao? Preuzeti odgovornost u trenutku kada Plenković ne zna što bi s tim vrućim i gnjecavim krumpirom. Što se uopće gura u to? I tako odlučuju o svemu sam i smišlja sam. Služi se metodama iznuda kod imenovanje nekih od temeljnih tijela Hrvatske i ne vidim zašto bi njega zanimalo moje mišljenje", tvrdi Milanović.

Zvao ga Plenković "nakon sto godina"

Rekao je kako nije bilo konzultacija s Plenkovićem oko Odbora mir, no otkrio i jedan zanimljivi detalj. "Osim ako ne računamo Plenkovićev noćašnji pokušaj da me dobije na telefon preko posrednika, nakon sto godina. Nisam se mogao javiti kao ni sada što se nisam mogao javiti jer me jutros zvao na običnu liniju. To je tema za Vijeće za nacionalnu sigurnost. Čut ćemo se vjerojatno prema nekim dogovorima prije tri sata, ali ne znam što bih mu mogao reći preko telefona", rekao je predsjednik.

Dodaje da Plenković može sam donijeti tu odluku, ali da ga nema tko kontrolirati. "Sad mu trebam ja? Kako to ne može bez mene? Zoveš kada ti treba nešto kao pokriće jer mu je teško reći ne. Slutim da želi reći ne", rekao je Milanović ponovivši kako nije razgovarao s premijerom.

"Samo kad njemu treba, onda se javi, to tako fukcionira", kazao je Milanović.

Spor oko izbora čelnih ljudi sudstva

Upitan o zavrzlami oko izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda, Milanović je još jednom istaknuo kako je riječ o ultimatumu premijera.

"Prema Plenkovićevoj metrici ispada da dokle god mu se ispuni želja i ultimatum da ima potpunu kontrolu Ustavnog suda, kandidat za predsjednika Vrhovnog suda može biti bilo tko. Po meni ne može i to me se i pita, o tome odlučujem i predlažem”, rekao je i istaknuo kako je više ne namjerava predlagati, već stoji iza svog kandidata.

"Dosta je bilo maltretiranja. Plenković je od početka imao ovaj plan. SDP možda bude protiv kandidatkinje za Vrhovni sud. SDP tu nije bitan. Kandidatkinja je moj prijedlog", rekao je i ponovio kako druge kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda neće biti.

O mogućem dogovoru oporbe i vladajućih oko sudaca, Milanović je rekao da je to grabež, a ne model. "To je pokušaj totalne dominacije, da ti Ustavni sud dopusti svaku nepodopštinu i da kriminalnim radnjama zaštite svoje mandate. Veselim me da nova ekipa Ustavnog sudu nije sastavljena od škarta. Izgleda da nije. Ako saborski Odbor donese bilo kakvu odluku, ja ću kandidatkinju za Vrhovni sud predložiti. Dalje predlagati neću, neka se obrate Plenkoviću", naglasio je.