Spašena šestogodišnja djevojčica koju su roditelji čitav život držali zatočenu: Zapuštena, neuhranjena i nijema

Brazilska policija spasila je šestogodišnju djevojčicu koja je cijeli život bila zaključana u jednoj mračnoj prljavoj sobi. Dijete, koje je pronađeno u zapuštenom stanju, oduzeto je roditeljima nakon što su policajci primili anonimnu dojavu nekoga tko je bio zabrinut za djetetovu dobrobit.

Djevojčica nikada nije išla u školu, nije primila nikakva cjepiva i nije znala govoriti, što je potaklo vlasti da je spase iz obiteljske kuće u gradu Sorocabi u saveznoj državi Sao Paulo.

Govoreći o stanju u kojem je pronađena šestogodišnjakinja, savjetnica za zaštitu djece Ligia Guerra rekla je: "Djevojčica je bila vrlo apatična i zaslijepljena svime." Dodala je da je djevojčičina kosa bila "zapetljana" i izgledala "kao da nikad nije bila oprana".

Prema Guerri, djevojka tog dana nije ništa jela, a policija je potvrdila da je jela samo tekuću hranu. Također se kaže da je komunicirala sa savjetnicima i policajcima neobičnim zvukovima koje je ispuštala.

Nakon što je oduzeta roditeljima, šestogodišnjakinja je poslana u bolnicu na liječnički pregled, a potom je smještena u dječji dom, piše Daily Mail.

Njezini roditelji uhićeni su i optuženi za nezakonito pritvaranje te se nalaze u policijskom pritvoru.

Prema riječima načelnice policije Renate Zanin, "majka ne može shvatiti ozbiljnost situacije".

Također je rekla da je majka tijekom ispitivanja "davala izbjegavajuće odgovore" i "nije pokazala nikakvo kajanje".