Evo kako izgleda akcija ATJ Lučko: "Za ove rezultate potrebne su godine vježbe"

Najelitnija hrvatska policijska postrojba, antiteroristička jedinica Lučko, slavi 35. rođendan. Njihov posao uključuje rješavanje najopasnijih kriza, a prilikom veliko obljetnice izveli su i posebne vježbe na policijskoj akademiji.

Jedinica je u ratu odradila neke od ključnih akcija razbijanja velikosrpske agresije, a braneći samostalnost i neovisnost Hrvatske, poginulo je 19 pripadnika jedinice.

Rješavanje talačkih kriza, uhićenja i preprate nekih od najopasnijih kriminalaca - sve to samo je mali dio posla kojim se bave. Na vojnoj vježbi imaju su scenarij akcije hvatanja krijumčara ljudi u kojoj je ozlijeđeno više osoba - svoju spremu su zasigurno dokazali.

"Ovo je scenarij koji smo pokušali približiti situaciji koju smo imali, spašavanje migranata u minskom polju, prije par godina", objasnio je Mate Bilobrk, zapovjednik ATJ Lučko.

Mate Bilobrk Foto: Dnevnik Nove TV

Dodao je da je ogromna razlika u opremljenosti jedinice u usporedbi s razdobljem 1990-ih i da su odmah, kroz nažalost krvavi put, shvatili da uz sebe moraju imati medicinske ekipe.

"Ovo danas izgleda lijepo, ali da bi se dostigli ovakvi rezultati, potrebni su dani i godine obuke. To je ono što se ne vidi na van - da mi svakodnevno, mukotrpno radimo na tome da budemo što bolji i da možemo što uspješnije izvršavati svoje zadaće", dodao je Bilobrk.

