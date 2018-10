Okupljanje građana Banje Luke koji već duže od 200 dana traže otkrivanje istine o smrti 21-godišnjeg Davida Dragičevića u nedjelju se pretvorilo u otvoreni prosvjed protiv vlasti Milorada Dodika, a sudionici su objavili kako je za njih novi legitimni predsjednik Republike Srpske kandidat oporbe Vukota Govedarica.

Na 203. po redu okupljanje pristalica neformalne skupine "Pravda za Davida" koji zahtijevaju rasvjetljavanje okolnosti pod kojima je u ožujku u Banjoj Luci nađen mrtav David Dragičević stiglo je više tisuća sudionika kako bi ponovo iskazali nezadovoljstvo dosadašnjom istragom i ponovili optužbe kako entitetske policija i vlast oličena u Dodiku pokušavaju prikriti tragove i zaštititi krivce.

Davor Dragičević, otac pokojnog mladića, kazao je kako je "predsjednik stigao" među okupljene misleći pri tom na Vukotu Govedaricu, kandidata oporbene Srpske demokratske stranke (SDS) koji je prema službenim podacima 7. listopada izgubio utrku za predsjednika Republike Srpske od Željke Cvijanović, kandidatkinje Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

"Ti si Vukota Govedarica predsjednik RS i ostat ćeš to. Od sutra radi svoj posao", kazao je Dragičević. Poručio je da će on povesti u borbu "900 tisuća ljudi" ukoliko to Govedarica i njegovi političkih suradnici neće ili ne mogu.

"Idemo do kraja Davide", poručio je otac što su iz mase pozdravili povicima "pravda, pravda". Lider oporbenog SDS-a Govedarica obećao je okupljenima kako će istrajati u političkoj borbi protiv Dodikove vlasti te da s njegovim režimom neće raditi nikakve pogodbe.

"Hoću doznati što je istina, oni znaju što su uradili i hoću znati koliko su tiskali lažih glasačkih listića", kazao je Govedarica, dodajući kako zna da je 7. listopada narod izabrao baš njega a ne Cvijanović.

Davor Dragičević ponovo je u nedjelju ustvrdio kako su sukrivci za smrt njegovog sina Dodik, Cvijanović te ministar unutarnjih poslova RS Dragan Lukač i načelnik MUP-ove uprave za borbu protiv organiziranog kriminala Darko Ilić.

Kazao je kako je zbog svega što se dogodilo spreman povesti narod "u borbu na život i smrt" te je kazao kako je onima koje smatra legitimnom vlašću ostavio rok do 14. studenog da otkriju istinu o smrti njegovog sina a ukoliko se to ne dogodi osobno će povesti masovne prosvjede u RS-u. (Hina)