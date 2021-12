Novinarka jednog kineskog državnog medija objavio je u nedjelju novu, neautoriziranu snimku i fotografiju tenisačice Peng Shuai, čija sudbina zabrinjava tenisku zajednicu nakon njezinih optužbi na račun bivšeg kineskog visokog dužnosnika.

Novinarka Global Timesa Qingqing Chen objavila je na Twitteru video u trajanju od sedam sekundi koji prikazuje Peng Shuai kako razgovara s bivšom košarkaškom zvijezdom Yao Mingom.

Novinarki je video poslao prijatelj, a snimljen je tijekom promocije nordijskog skijanja u Šangaju.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean