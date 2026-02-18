Novi detalji stravičnog slučaja: Ostavio djevojku na planini, umrla je u snijegu. "Utišao je telefon, nije se javljao"

Više od godinu dana nakon što se 33-godišnja žena smrznula na najvišoj austrijskoj planini, njezin dečko u četvrtak izlazi na sud u Innsbrucku zbog optužbe za teško ubojstvo iz nehaja.

Kerstin G. umrla je od hipotermije 19. siječnja 2025. na planinarskom izletu na Grossglockner, a njezin dečko optužen je da ju je ostavio nezaštićenu i iscrpljenu blizu vrha planine dok je harala oluja. On je otišao po pomoć.

Tužitelji kažu da je, kao iskusniji penjač, bio odgovoran za Kerstin, ali se nije vratio po nju ili na vrijeme pozvao pomoć kako bi pomogao svojoj djevojci.

Thomas P. poriče optužbe, a njegov odvjetnik Karl Jelinek opisao je smrt žene kao "tragičnu nesreću".

Grossglockner je visok 3798 metara. Tužitelji optužuju Thomasa P. da je od samog početka činio greške, a nabrojali su ih devet. Ključna je da je on bio odgovoran voditelj izleta jer je za razliku od svoje djevojke bio iskusan alpinist i on je napravio plan puta. S druge strane, njegova djevojka nikad nije sudjelovala u takvom alpinističkom pothvatu. Također tvrde da je krenuo dva sata prekasno i da nije ponio dovoljno opreme, a svojoj je djevojci dopustio da koristi obuću koja nije prikladna za takve nadmorske visine, piše Guardian.

Okrivljenik to osporava. U izjavi, njegov odvjetnik Karl Jelinek rekao je da je par zajedno planirao turu.

"Oboje su se smatrali dovoljno iskusnima, adekvatno pripremljenima i dobro opremljenima", rekao je dodajući da su Thomas i Kerstin imali “relevantno alpsko iskustvo i bili u vrlo dobroj fizičkoj kondiciji".

Tužitelji smatraju da je Thomas trebao ranije otići po pomoć, kad je to još bilo moguće, zbog vjetrova od 74 km/h i temperature od -8 stupnjeva, ali je osjet bio kao da je -20. No, par je i dalje išao prema vrhu.

Izvještaji o onome što se sljedeće dogodilo razlikuju se.

Prema odvjetniku optuženog, popeli su se do mjesta zvanog Frühstücksplatz, točke nakon koje nema povratka prije vrha, gdje su stigli 18. siječnja u 13:30.

"Budući da nitko od njih nije bio iscrpljen ili preopterećen, nastavili su dalje", rekao je Karl Jelinek.

Tužitelji navode da je par zapeo oko 20:50 te da muškarac nije pozvao policiju niti je slao signale za pomoć kada ih je oko 22:50 nadlijetao policijski helikopter. Odvjetnik tvrdi da su se u tom trenutku oboje još osjećali dobro i nisu zvali pomoć jer su bili blizu vrha. Snimke s web-kamere zabilježile su svjetla njihovih svjetiljki dok su se penjali.

No, nedugo zatim, kaže odvjetnik, situacija se dramatično promijenila. Na potpuno iznenađenje njegovog klijenta, žena je iznenada počela pokazivati sve jače znakove iscrpljenosti, no tada je već bilo prekasno za povratak.

U 0:35 sati 19. siječnja muškarac je nazvao gorsku policiju. Sadržaj razgovora nije jasan, no odvjetnik tvrdi da je tražio pomoć i poriče da je policiji rekao kako je sve u redu. Policija pak tvrdi da je nakon toga utišao telefon i više se nije javljao na pozive.

Odvjetnik tvrdi da je par uspio doći na četrdesetak metara ispod križa koji označava vrh Grossglocknera. Budući da je djevojka bila previše iscrpljena da bi se kretala, ostavio ju je kako bi pronašao pomoć, popevši se na vrh i spustivši se s druge strane. Tužitelji kažu da ju je ostavio u 2 sata ujutro. Njegov lik, osvijetljen svjetiljkom, snimljen je na web-kameri dok se spuštao s vrha.

Tužiteljstvo tvrdi da nije upotrijebio aluminijske deke za spašavanje ni drugu opremu kako bi je zaštitio od hladnoće te da je čekao do 3:30 prije nego što je ponovno obavijestio hitne službe. Tada je najvjerojatnije bilo prekasno. Zbog jakog vjetra helikoptersko spašavanje tijekom noći nije bilo moguće.

Kerstin G. umrla je sama u snijegu na zaleđenoj planinskoj padini. Ako bude proglašen krivim, Thomasu P. prijeti kazna do tri godine zatvora. Kako piše Der Standard, osuđujuća presuda mogla bi utjecati na to koliko bi u budućnosti planinari mogli biti odgovorni za svoje suputnike.