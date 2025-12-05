Horor na planini! Muškarac ostavio partnericu samu, smrznula se: "Pomoć je pozvao tek..."

Muškarac (36) se suočava s optužbom za ubojstvo iz nehaja nakon što je svoju djevojku (33) u siječnju ove godine ostavio na najvišoj planini u Austriji.

Žena (33) iz Salzburga preminula je na 3946 metara visokoj planini Grossglockner nakon što je krenula na turu sa svojim 36-godišnjim partnerom. Kad su bili udaljeni 50 metara od vrha, žena više nije mogla nastaviti, prenosi Daily Mail.

Muškarac je potom navodno ostavio svoju djevojku samu na planini 6 i pol sati kako bi potražio pomoć. No, tijekom tog vremena, ekstremna hladnoća odnijela joj je život.

Nakon što je istraga o smrti žene završena, 36-godišnjak, koji je bio iskusni planinar, ​​optužen je za ubojstvo iz nehaja iz teškog nemara te se suočava s do tri godine zatvora.

"Žena se smrznula. Budući da je optuženik, za razliku od nje, bio vrlo iskusan u visokogorskim turama i planirao je uspon, smatra se odgovornim vodičem ture."

Vještačenja otkrila detalje

Nakon forenzičkih analiza mobitela, sportskih satova, fotografija, videozapisa i mišljenja alpinističkog vještaka tužiteljstvo tereti muškarca za niz ozbiljnih propusta.

Prije svega, navodi se da nije uzeo u obzir da je njegova partnerica bila izrazito neiskusna i nikada prije nije sudjelovala u toliko zahtjevnoj turi. Optužen je i da je uspon započeo gotovo dva sata kasnije od planiranog te da nije ponio dovoljnu količinu opreme za hitne slučajeve. Čak ni kada ju je napustio kako bi potražio pomoć, nije ju premjestio na mjesto zaklonjeno od vjetra ni upotrijebio aluminijske termodeke.

Također, dopustio joj je uspon u opremi koju iskusni planinari smatraju neprikladnom za takve ture. S obzirom na teške vremenske uvjete, s udarima vjetra do 74 km/h i stvarnim osjećajem hladnoće oko -20 Celzijevih stupnjeva, tužiteljstvo smatra da je optuženik trebao ranije odustati i započeti povratak.

Unatoč drastičnom pogoršanju stanja partnerice, muškarac navodno nije uputio hitan poziv prije noći. Od 20:50 bili su blokirani na planini, a ni kada je policijski helikopter preletio područje u 22:50, nije dao nikakav signal za pomoć.

Alpska policija pokušavala je s njim kontaktirati više puta, a razgovor je uspostavljen tek oko 00:35. Iako sadržaj razgovora nije poznat, muškarac se poslije toga više nije javljao službama spašavanja. Telefon je, prema navodima, prebacio na tihi način rada i spremio ga, pa nije vidio daljnje pozive policije.

Tek u 3:30 ujutro javio se spasiocima, nakon što je već ostavio partnericu samu. Zbog jakog vjetra helikopterska akcija nije odmah bila moguća, no oko 10 sati spasioci su stigli do mjesta na kojem je ležala žena i pronašli je mrtvu.

Odvjetnik optuženog poručio je da je riječ o "tragičnoj nesreći". "Moj klijent je vrlo žalostan zbog svega što se dogodilo", poručio je za Kurt Jelinek. Suđenje je zakazano za siječanj.