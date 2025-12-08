Kamera uhvatila trenutke jeze u Alpama: "Jedna svjetiljka se odvaja i nastavlja sama, dok druga ostaje i gasi se"

Uspon para na austrijski vrh Grossglockner, gdje je 39-godišnji penjač ostavio svoju 33-godišnju djevojku da se smrzne, snimljen je web kamerom.

Fotografije koje su snimile web kamere austrijskih planina prikazuju svjetiljke na glavama para u noćnom usponu na najviši vrh Austrije. U jednom trenutku jedna svjetiljka se odvaja i nastavlja sama, dok druga svjetiljka ostaje na mjestu i na kraju se isprazni i gasi.

Snimke su to jezivog zločina koji je uznemirio austrijsku i inozemnu javnost u siječnju ove godine, kada je 39-godišnjak na planini ostavio svoju 33-godišnja djevojku navodno kako bi potražio pomoć, no djevojka je preminula uslijed teških vremenskih uvjeta.

🇦🇹❄️⛰️ DRAME | Une Autrichienne de 33 ans, abandonnée par son compagnon en pleine montagne, est morte GELÉE sur le Grossglockner, le plus haut sommet d’Autriche. La jeune femme s’est effondrée à quelques mètres du sommet, dans des températures ressenties atteignant -20°C.



Par je tog kobnog 18. siječnja krenuo u uspon na 3798 metara visoki Grossglockner, najviši vrh Austrije i Alpa, no 50 metara do vrha, na temperaturama ispod nule uz jaki vjetar, žena zbog umora nije mogla nastaviti uspon. Muškarac ju je ostavio samu, a kad su spasioci konačno došli, nesretna žena već je bila mrtva.

Objavljene fotografije web kamere pokazuju i spasioce koji se snježnim padinama u koloni kreću prema mjestu tragedije, kao i helikopter službe za spašavanje koji među vrhovima prekrivenim snijegom traga za unesrećenom ženom.

Podignuta optužnica za ubojstvo

Što se zapravo na planini dogodilo, austrijski istražitelji su pokušavali otkriti sve do prošlog tjedna kada je tužiteljstvo podiglo optužnicu protiv muškarca za ubojstvo iz teškog nemara, izvijestili su austrijski mediji, prenosi Heute.

"Okrivljenik je ostavio svoju djevojku nezaštićenu, iscrpljenu, pothlađenu i dezorijentiranu oko 50 metara ispod vrha Grossglocknera. Žena se smrzla", potvrdili su iz tužiteljstva.

Prema optužnici, muškarac koji je bio iskusniji penjač, krenuo je potražiti pomoć, no ženi nije pomogao pronađe sklonište, nije iskoristio njezinu vreću za spavanje niti dostupne prekrivače za hitne slučajeve kako bi je zaštitio od hladnoće. Iako su ostali nasukani na planini oko 20:50, nije pozvao pomoć niti davao ikakve signale za pomoć kada je policijski helikopter preletio područje oko 22:50 sati, već je čekao do 3:30 sati ujutro te je tek tada obavijestio hitne službe, a zatim je isključio telefon. Spasioci su cijelu noć tražili ženu i kada su je pronašli u 10 sati ujutro, već je bila mrtva.

"Unatoč neiskustvu i činjenici da žena nikada nije išla na tako dugu i zahtjevnu visinsku turu, te unatoč zahtjevnim zimskim uvjetima koji su vladali, optuženik je zimi otišao s njom na planinu Grossglockner. Budući da je optuženik, za razliku od svoje djevojke, bio vrlo iskusan u alpskim visinskim turama i isplanirao je turu, trebao je postupiti kao odgovoran vodič. S obzirom na jak vjetar i temperaturu od približno minus 8 stupnjeva koja, uzimajući u obzir učinak vjetrovne hladnoće uzrokuje osjećaj hladnoće oko minus 20 stupnjeva, trebao se okrenuti i vratiti", tvrde tužitelji.

Navodi se i da je muškarac u uspon krenuo oko dva sata kasnije od predviđenog te da sa sobom nije ponio odgovarajuću opremu za hitne slučajeve.

Suđenje muškarcu počet će u veljači, a prijeti mu kazna do tri godine zatvora, izvještava Heute.