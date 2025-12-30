FOTO Spektakularna pljačka: Lopovi probili zid iza sefa banke, pogledajte kroz što su se provukli

Njemačka policija pokrenula je intenzivnu potragu za lopovima koji su iskoristili blagdanske neradne dane kako bi izveli krađu banke.

Nešto prije 4 sata ujutro 29. prosinca vatrogasci u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji su dobili obavijest o požarnom alarmu. Kad su stigli na mjesto događaja, u zgradi banke u ulici Nienhofstraße, umjesto vatre zatekli su veliku rupu u sefu u podrumu.

Odmah je alarmirana policija, no lopovima još nisu uspjeli ući u trag, kao ni otkriti način na koji su uspjeli neometano provaliti u sef banke.

Pljačka banke u Njemačkoj Foto: Polizei Gelsenkirchen

"Trenutno možemo zaključiti slijed događaja zbog nedavnih praznika", izjavio je glasnogovornik policije Thomas Nowaczyk. "Poslovnica je više dana bila zatvorena, stoga je počinitelj vjerojatno imao više vremena za isprazniti trezor. Sve što trenutno znamo jest da su pristup sefu osigurali bušenjem velike rupe izvana, što znači da su tamo bili dosta dugo", objasnio je.

Vjeruje se da su lopovi do banke došli kroz podzemnu parkirnu garažu, gdje su bušilicom izbušili rupu u trezoru i uzeli plijen.

"Ovo je veliki trezor u jednoj od najvećih kreditnih institucija u gradu. Stoga se trenutno sastavlja popis dragocjenosti koje su tamo bile pohranjene. To zahtijeva konzultacije s klijentima. Naravno, očekujemo vrlo veliki gubitak, vrlo veliku količinu ukradenog novca", rekao je Nowaczyk koji nije mogao potvrditi koliko je novca ukradeno.

Neki klijenti kažu da su u svojim sefovima imali ušteđevinu vrijednu stotine tisuća eura. Točna šteta bit će poznata nakon što se pregleda svih privatnih 3330 sefova.