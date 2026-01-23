VIDEO Plenković dao intervju za CNN: Na ploči je napisao dvije riječi

Obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom Svjetskog gospodarskog foruma, odnosi Europske unije i SAD-a, ekonomska situacija u Hrvatskoj i proširenje Europske unije - teme su na koje se premijer Andrej Plenković osvrnuo u razgovoru za CNN u Davosu.

Odgovarajući na pitanje o slabljenju jedinstva unutar NATO saveza, Plenković je istaknuo da snažno transatlantsko savezništvo treba biti obnovljeno. Podsjetio je da se u prošlosti više puta iskazala lojalnost i solidarnost u okviru NATO-a.

Ne vidi, dodao je, da bi danas bilo drugačije, odnosno da današnji lideri ne bi jedni drugima jednako priskočili u pomoć.

Potrebno je smiriti odnose između SAD-a i europskih partnera i vratiti se temeljima na kojima je stvoren slobodni svijet nakon 1945. jer je transatlantsko partnerstvo njihova okosnica, poručio je premijer Plenković.

Drugi mandat predsjednika Trumpa, kazao je Plenković, direktniji je kad je riječ o metodologiji zaštite američkih interesa u međunarodnim odnosima, ali ne vidi drugog dugoročnog rješenja osim partnerstva SAD-a i Europe, koje je ključno.

"Hrvatska ostvaruje stabilan gospodarski rast"

Govoreći o ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj, predsjednik Vlade je istaknuo pozitivne gospodarske trendove.

''19 kvartala zaredom gospodarstvo kontinuirano raste, ostvarujemo investicijski kreditni rejting razine A, visoku zaposlenost i nisku nezaposlenost, a rastu i prosječne plaće i mirovine', poručio je Plenković.

Geopolitički pristup proširenju EU

Što se tiče hrvatskog stava o proširenju Europske unije, premijer je kazao da je dosadašnji pristup proširenju općenito bio temeljen na vlastitim postignućima svake zemlje kandidatkinje, a danas se sve više govori o geopolitičkom pristupu koji bi omogućio brži pristup, osobito Ukrajini.

Takav će pristup, dodao je, ovisiti o brzini mirovnog sporazuma u Ukrajini. Ako bi se to dogodilo u slučaju Ukrajine, dodao je, onda bi takav pristup trebalo primijeniti i na zemlje jugoistoka Europe, pa i na Bosnu i Hercegovinu, koja je Hrvatskoj osobito važna s obzirom da su Hrvati jedan od tri konstitutivna naroda.

Kada ga je voditelj Richard Quest pitao da napiše na ploču riječ koja bi bila odgovor na pitanje: ''Što vam daje nadu u uvjetima brojnih globalnih izazova'', Plenković je napisao ''zdrav razum''.