Procurio plan Pentagona: Otkriveno gdje šalju 1000 pripadnika Nacionalne garde

Trumpova administracija izradila je prijedlog za raspoređivanje 1000 pripadnika Nacionalne garde Louisiane za operacije provedbe zakona u gradskim središtima te države, izvijestio je Washington Post u subotu citirajući planske dokumente.

Predsjednik Donald Trump nastoji kriminal učiniti središnjim pitanjem, premda su stope nasilnog kriminala pale u mnogim američkim gradovima. Njegov obračun s gradovima pod vodstvom demokrata potaknuo je prosvjede, uključujući prosvjede nekoliko tisuća ljudi u Washingtonu prošlog vikenda.

U dopisu se navodi da bi plan omogućio vojsci da nadopuni provedbu zakona u gradovima poput New Orleansa i Baton Rougea, navodi se u izvješću.

Plan Pentagona predviđa mobilizaciju koja traje do 30. rujna 2026., premda u dokumentima nije naveden datum početka, dodao je Post.

Za prijedlog, koji ovisi o zahtjevu guvernera Louisiane Jeffa Landryja koji je, poput Trumpa, republikanac, nije potvrđeno da su ga odobrili savezni ili državni dužnosnici, izvijestio je Post.

Plan Pentagona za Louisianu sugerira da se razmatra snažna operacija, s pripadnicima Nacionalne garde koji bi "dopunili" prisutnost policije u četvrtima s visokom stopom kriminala. Također bi mogli pomoći u sprečavanju droge i pružanjem "logističke i komunikacijske podrške" lokalnim vlastima, prema izvješću.

Pentagon je potvrdio autentičnost dokumenata za Washington Post, ali je odbio komentirati njihov sadržaj.

Bijela kuća, Pentagon i ured guvernera Landryja nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentarom. Reuters nije mogao odmah provjeriti izvješće.

Prošli tjedan Trump je rekao da bi mogao poslati savezne trupe u Louisianu kako bi se borile protiv kriminala, nakon sličnih akcija u Washingtonu. Rekao je da njegova administracija odlučuje hoće li poslati trupe u Chicago ili "mjesto poput New Orleansa".

U petak je rekao da će poslati trupe Nacionalne garde u Memphis, Tennessee, kako bi se borile protiv kriminala.