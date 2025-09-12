Alarmantna situacija: "Ne možemo pokriti troškove, on je kravama neophodan"

Alarmantna situacija i u hrvatskom mljekarstvu. Zbog izrazito lošeg prinosa kukuruza koji je jedna od glavnih prehrambenih kultura goveda, mljekari se pitaju kako prehraniti stoku.

"Struka se čudi, ali to je jedan izvor energije koji je kravama neophodan. Ljudi su prisiljeni da bi opstali u stočarstvu", stočar Ivan Đurašević.

Ivan Đurašević Foto: DNEVNIK.hr



Ovako loše godine proizvođači itekako pamte.

"Nama je silaža neophodna hranidba, gdje tu imaš energije za muzne krave, gdje siliraš cijelu stabljiku i možda najjeftinija ishrana u tom segmentu stočarstva. Po meni je silaža kukuruza broj jedan", dodao je Đurašević.

A kukuruz se ratarima posljednjih godina gotovo i ne isplati sijati.

"Očekuju se prinosi kukuruza po zrnu od 6 do 8 tona po hektaru...što se tiče silaže već znamo da su rezultati od 18 do 35 tona. S cijenom od 170 eura po toni za suho zrno ne možemo pokriti naše troškove jer smatram da bi minimalna realna cijena trebala biti 200 eura po toni", rekao je ratar Tomislav Brlošić.

Još dok je na polju, vidi se da je kukuruz podbacio.

Kukuruz Foto: DNEVNIK.hr

"Najveći problemi su bili u proljeće, kad su velike oborine padale, u određene parcele se nije moglo ući radi strukture. Dok su se tla osušila da se može ući s mehanizacijom, pripremiti, već je bio i svibanj", dodao je Brlošić.

Zbog pljesnivog kukuruza dolazi do pojave aflatoksina u mlijeku kojeg otkupljivači ne primaju.

"Vidi se i na njivama da ti klipovi imaju plijesan..Je li to doneseno hibridom, sušama, nedostatkom vode... Ludnica je s tim definitivno", rekao je Đurašević.