Opasan potez

Naoružani vojnici patroliraju glavnim gradom SAD-a. Trump ima plan za još dva grada

Piše Hina, 25. kolovoza 2025. @ 06:32 komentari
Američka Nacionalna garda
Američka Nacionalna garda Foto: Afp
Jedan od dužnosnika rekao je da su planovi dio nastojanja vojske da predvidi Trumpove naredbe.
  1. Ilustracija
    PREVEZEN U BOLNICU

    Nesvakidašnja nesreća u šoping-centru: Radnica teško ozlijedila muškarca
  2. Keir Starmer - 1
    Boravio u Istri

    Jedan od najmoćnijih svjetskih političara stigao u Hrvatsku: "Osiguranje je bilo diskretno"
  3. Ilustracija
    HZZO podsjeća

    Važna obavijest za građane: Na snagu je stupio novi zakon, pogledajte što se sve mijenja

Pariz poziva američkog diplomata na razgovor zbog pisma o antisemitizmu
Raspirivanje rata u Gazi
Francuska pozvala na razgovor oca Trumpova zeta zbog pisma upućena Macronu
