Naoružani vojnici patroliraju glavnim gradom SAD-a. Trump ima plan za još dva grada

Pripadnici američke Nacionalne garde koji patroliraju ulicama Washingtona u okviru akcije koju predsjednik Donald Trump naziva suzbijanjem kriminala od nedjelje navečer po lokalnom vremenu počinju nositi oružje, izjavila su za Reuters dva dužnosnika.

Konkretan broj pripadnika Nacionalne garde koji će biti naoružani nije točno određen, a vojnici će nositi pištolje M17 ili puške M4, navela su dva neimenovana američka dužnosnika, prenosi Reuters.

Već dva tjedna stotine pripadnika Nacionalne garde patroliraju ulicama glavnog grada SAD‑a nakon što je Trump proglasio kriznu situaciju, tvrdeći da je Washington preplavio val kriminala. Ministar obrane Pete Hegseth prošli je tjedan odobrio tim vojnicima da na ulicama glavnog grada nose oružje.

Lokalna jedinica Nacionalne garde u Washingtonu objavila je u nedjelju da će njeno osoblje primjenjivati silu samo "u krajnjoj nuždi i isključivo u odgovor na neposrednu prijetnju smrti ili teške tjelesne ozljede".

U međuvremenu je Trump, pripadnik republikanske stranke, najavio da će vjerojatno proširiti svoj program suzbijanja kriminala na Chicago, u kojem su, kao i u Washingtonu, na vlasti demokrati. U nedjelju je pak nagovijestio mogućnost slanja Nacionalne garde i u Baltimore, grad u saveznoj državi Maryland, koji također vode demokrati.

Neimenovani američki dužnosnici rekli su da su dužnosnici Pentagona izradili početne planove za moguće slanje postrojbi Nacionalne garde u Chicago. Jedan od dužnosnika rekao je da su planovi dio nastojanja vojske da predvidi Trumpove naredbe, napomenuvši da viši dužnosnici u Pentagonu još nisu dobili obavijest o bilo kakvim predsjednikovim naputcima. Pentagon i inače često planira moguće slanje postrojbi prije dobivanja službenih naredbi, napominje Reuters.

Trump nema ovlasti za slanje vojske u Chicago, izjavio je u nedjelju demokratski zastupnik Hakeem Jeffries za CNN, okarakteriziravši svako slanje postrojbi u taj grad kao Trumpovo nastojanje da fabricira kriznu situaciju.

"Nema nikakvog temelja, a Donald Trump nema ovlasti, za eventualno slanje saveznih postrojbi u Chicago", rekao je Jeffries u nedjelju.

Jeffries se pozvao na komentare guvernera savezne države Illinois, gdje se nalazi i Chicago, koji je rekao da u državi nema krize koja bi opravdala slanje postrojbi Nacionalne garde ili bilo kojeg drugog dijela vojske. U Chicagu je broj zločina, uključujući ubojstva, prošle godine umanjen, napominje Reuters.

Obrušivši se kritikama na demokratskog guvernera savezne države Maryland Wesa Moorea zbog navodne raširenosti kriminala u Baltimoreu, Trump je izjavio da je spreman i u taj grad poslati vojsku.

U srpnju je policijska uprava u Baltimoreu izvijestila o dvoznamenkastom padu broja slučajeva nasilja izazvanog vatrenim oružjem u odnosu na prošlu godinu. Ove godine u gradu su se dogodila 84 ubojstva, što je najmanji broj u više od 50 godina, prema riječima gradonačelnika.

"Ako je Wesu Mooreu potrebna pomoć... Poslat ću mu 'postrojbe', kako sam napravio u obližnjem Washingtonu, i brzo ćemo iskorijeniti Zločin", napisao je Trump u nedjelju na platformi Truth Social.

Neki republikanski guverneri poslali su stotine pripadnika Nacionalne garde u Washington, prema Trumpovoj naredbi. Prema predsjednikovim riječima, glavni grad SAD-a preplavljen je valom zločina, dok službeni podaci pokazuju da je broj zločina u gradu pao.

U nedjelju je pak Trump izjavio da sada u Washingtonu više nema zločina, pripisujući to svojoj odluci o slanju vojnika i stotina pripadnika savezne policije u taj grad. Predsjednik svoje izjave nije potkrijepio nikakvim dokazima, napominje Reuters.

Glava 10. američkog Kodeksa, saveznog zakona kojim se uređuje uloga američke vojske, sadrži i odredbu koja predsjedniku dozvoljava slanje jedinica Nacionalne garde radi obrane od invazije, suzbijanja pobune ili pak kako bi se predsjedniku omogućilo provođenje zakona.

Upravo se na tu odredbu Trump pozvao kad je ranije ove godine poslao jedinice Nacionalne garde u Kaliforniju radi suzbijanja prosvjeda, unatoč protivljenju guvernera Gavina Newsoma, napominje Reuters.