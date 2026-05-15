VIDEO Pilot prisilno sletio na ocean, ono što se dogodilo je čudo: "Ne znam ni za koga tko je to preživio"

Pilot Ian Nixon u svojoj 25-godišnjoj karijeri nije doživio ništa slično drami zbog koje su on i desetero putnika satima plutali Atlantskim oceanom čekajući spasioce kod istočne obale Floride. Svih 11 ih je spašeno nakon što je Nixon u utorak bio prisiljen spustiti zrakoplov na površinu mora tijekom leta između dvaju otoka na Bahamima.

Let Marsh Harboura na bahamskim otocima Abaco i Freeporta na Velikom Bahamu trebao je biti rutinski, u trajanju od 20 minuta. No, ubrzo nakon polijetanja, kvarovi su se počeli nizati jedan za drugim - prvo je otkazao navigacijski sustav, zatim radio, a onda i jedan po jedan motor.

"Neko vrijeme nisam uspijevao nikoga dozvati. Pokušavao sam dobiti Freeport, pokušavao sam dobiti radio Miami. Ne znam jesu li me uopće čuli, no odgovora nije bilo", rekao je Nixon.



Bez piste u blizini donio je jedinu moguću odluku te izveo prisilno slijetanje na vodu oko 289 kilometara sjeverno od Miamija. Riječ je o manevru koji se izvodi u krajnjoj nuždi kada druge opcije ne postoje, piše BBC.

"Čim sam dotaknuo vodu, prva mi je misao bila: Nismo poginuli, rekao je Nixon.

Čudesno spašavanje

Uslijedili su sati neizvjesnosti na splavi za spašavanje, gdje su pilot i putnici čekali da ih spasioci pronađu. Nixon je nastojao održati moral. "Govorio sam im: Za 10 minuta doći će zrakoplov. Tada je jedan od putnika rekao: Čekajte, čujem li ja to nešto?"

Bio je to udaljeni zvuk helikoptera iz 920. spasilačkog krila američkih zračnih snaga. Jedinica je bila na trenažnoj misiji kada je preusmjerena u akciju potrage i spašavanja nakon što je američka Obalna straža primila signal za nuždu s lokatora zrakoplova.

"Na splavi su bili već oko pet sati. Odmah se vidjelo da su u teškom stanju - iscrpljeni fizički, psihički i emocionalno", rekao je satnik Rory Whipple. Spasioci su se utrkivali s vremenom kako bi sve putnike ukrcali na sigurno prije nego što se helikopteri moraju vratiti radi dolijevanja goriva.

"Pravo je čudo da su preživjeli"

"Ne znam ni za koga tko je preživio prisilno slijetanje na ocean, a prema onome što sam vidjela, to što su svi ti ljudi preživjeli pravo je čudo."", rekla je bojnica Elizabeth Piowaty, zapovjednica zrakoplova koja je sudjelovala u spašavanju.

Svih 11 osoba prevezeno je u bolnicu na Floridi, a troje je zadobilo lakše ozljede. "Svi smo bili presretni kad su nas spasili jer smo mislili da ćemo umrijeti. Prizor je bio kao iz filma", rekla jec Olympia Outten, jedna od putnica. Bahamske su vlasti pokrenule istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće.