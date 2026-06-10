Uhićen pilot nacionalne kompanije: Godinama upravljao najvećim zrakoplovima - bez dozvole

Bivši pilot zrakoplovne kompanije Air Canada uhićen je nakon što su istražitelji utvrdili da je 17 godina upravljao putničkim zrakoplovima bez dozvole potrebne za kapetane velikih komercijalnih aviona.

Uhićeni je identificiran kao Geoffrey Wall iz Ontarija, a policija ga tereti za prijevaru i druga kaznena djela. Prema navodima regionalne policije, Wall je između 2009. i 2025. godine upravljao s više od 900 domaćih i međunarodnih letova iako, tvrde istražitelji, nikada nije imao potrebnu pilotsku dozvolu.

Tvrde da je obmanuo i svojeg poslodavca, Air Canadu, i kanadskog regulatora civilnog zrakoplovstva Transport Canada. Dokazi su prikupljeni tijekom višemjesečne istrage, uključujući pretragu njegova doma.

"Detalji ove istrage zvuče kao filmski scenarij", poručili su iz policije i slučaj usporedili s filmom "Uhvati me ako možeš", u kojem se prevarant lažno predstavljao kao pilot.

Air Canada je u priopćenju poručila da sigurnost putnika nije bila ugrožena te da se sposobnost pilota provjerava svakih šest mjeseci, a jednom godišnje provodi se i provjera leta s ovlaštenim kontrolnim pilotom Transport Canade.

Wall je uhićen 1. lipnja, a očekuje se da će se pred sudom pojaviti 29. lipnja 2026. godine. Tereti ga se, među ostalim, za prijevaru veću od 5000 kanadskih dolara, upotrebu krivotvorenih dokumenata i posjedovanje krivotvorenih oznaka, piše CNN.