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Holivudski glumac bez zadrške napao Netanyahua: "Ti si manijak. Zauvijek ćeš ostati zapamćen kao takav"

PišeD. Z., 27. srpnja 2026. @ 18:49 komentari
Mark Ruffalo i Benjamin Netanyahu
Mark Ruffalo i Benjamin Netanyahu Foto: Afp
Mark Ruffalo oštro je napao Netanyahua jer je pozdravio smjenu tužitelja ICC-ja Karima Khana. Poručio mu je da neće pobjegći od pravde i povijesti.
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