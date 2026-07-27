Holivudski glumac bez zadrške napao Netanyahua: "Ti si manijak. Zauvijek ćeš ostati zapamćen kao takav"

Poznati američki glumac Mark Ruffalo oštro je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nakon što je ovaj pozdravio odluku o smjeni glavnog tužitelja Međunarodnog kaznenog suda (ICC) Karima Khana.

Glavni tužitelj ICC-ja smjenjen je nakon što su države članice suda izglasale njegov opoziv zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje. Ukupno 82 od 125 država članica glasalo je za njegovu smjenu, nakon što je neovisno tijelo zaključilo da je 56-godišnji britanski pravnik bio u neprimjerenom seksualnom odnosu s mlađom odvjetnicom na sudu.

Netanyahu je pozdravio ovu odluku, što je izazvalo žestoku reakciju holivudskog glumca i aktivista Marka Ruffala.

"Samo zato što si lobirao da se ukloni čovjek koji je otvorio slučajeve za ratne zločine, ne znači da ti zločini nestaju niti da je tvoja krivnja ublažena. Nećeš pobjegći od pravde. Nećeš izlobirati povijest. Ti si ubojiti manijak, Benjamim Netanyahu. Zauvijek ćeš ostati zapamćen kao takav", poručio je Ruffalo izraelskom premijeru.

Just because you lobbied to have the man who issued the war crimes taken down doesn’t mean the war crimes disappear or your guilt is assuaged. You will not outrun justice. You will not lobby history. You are a murderous maniac Benjamin Netanyahu. You will always be remembered as… https://t.co/R8nEWin8MX — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 26, 2026

Khan odbacuje optužbe, SAD najavio kampanju protiv ICC-ja

Karim Khan odbacio je sve optužbe za nedolično ponašanje, a njegovi odvjetnici poručili su kako je postupak koji je doveo do glasanja bio nezakonit, proceduralno nepravedan te nepodržan dokazima, piše Middle east monitor.

Odluka o smjeni donesena je u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države najavile novu diplomatsku kampanju s ciljem ukidanja ICC-ja, tvrdeći da taj sud predstavlja prijetnju američkom suverenitetu.