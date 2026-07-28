Velik broj zaraženih nesvjestan opasnosti: Tiha bolest može godinama napredovati bez simptoma

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PišeHina, 28. srpnja 2026. @ 07:55 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Stručnjaci ističu da je testiranje ključno za rano otkrivanje i pravodobno liječenje.
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