Zbog podzemnih spremnika izbio rat, odvjetnica najavljuje kaznenu prijavu: "To mi je nepojmljivo"

Zagrebačka top tema - spremnici za otpad. Niču tik do Trga bana Jelačića, a s njima i pitanje - je li im tu mjesto?

"Prestrašno!", rekla je Ivana iz Zagreba.

"Malo je čudno mjesto, je. Mora se priznati. Ali, ako nema drugog rješenja, što ćemo", kazao je Tomislav iz Zagreba.

"Pa kako može usred grada biti tu spremnici. Osim da uljepšaju s nekakvim cvijećem, nešto da stave što treba oni... Grad je postao sramota", izjavila je Katica iz Zagreba.

"Za mene je ovo dobro rješenje. Ali na fotografijama na internetu ovi kontejneri za smeće su tik do konja, ono kako je slikom. Ispalo bi kao da je na centru. To nije na centru, to je na rubu", kaže Željko iz Zagreba i naglašava da njemu ništa nije sporno.

Društvene mreže gore. Raspravlja se ima li spremnika i po trgovima drugih gradova.

"Imaju, imaju. Možda ne na samome trgu, iako će i u ovom slučaju neki govoriti pa nije to Trg bana Jelačića, to je Ilica br. 2, nije to Trg. Međutim, činjenica je da i za neboder u Ilici nikad ne kažemo 'neboder u Ilici' nego 'neboder na trgu'. To je dio vizure. Prema tome, tu je ta mala razlika", objasnila je arhitektica Daria Torre.

Dnevnik Nove TV je uz pomoć Googlea prošetao Ljubljanom. Na samom Prešernovom trgu nisu viđeni, ali ima ih šest u Čopovoj ulici koja je odmah uz Trg. Arhitektica Torre ima bogato iskustvo i kaže - spremnici su potrebni, ali...

"Da li se mogla naći neka druga pozicija u blizini, ja vjerujem da jest. Preko puta je Ulica Frane Petrića, koja je dostupna kamionima za odvoz smeća, jednako je blizu, nije možda toliko vizualno upadljivo. Da li postoje neki drugi razlozi zašto to tamo nije postavljeno, ne znam. Ne mogu znati da li su neke podzemne instalacije u pitanju...", dodala je arhitektica.

Razmatrale su se i Petrićeva i Tomićeva, pa i lokacija javnog WC-a, kažu u Gradu. Ali nije bilo moguće zbog instalacija, pa je izabrana ova lokacija.

"Podzemne instalacije vode, struje, plina, telekomunikacija, tu je i nadzemna infrastruktura ZET-a. Znači, to je ključni razlog zašto je odabrana ova lokacija", rekla je glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.

I dodaje.

"To su spremnici, prije svega, za stanare. Još jedan uvjet koji sam htjela reći je, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, jest i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara", istaknula je glasnogovornica.

Ministar graditeljstva kaže - za ovo trebaju imati suglasnost konzervatora.

"Ono što je u tom projektu važno, s obzirom na to da se radi o zaštićenoj povijesnoj cjelini grada Zagreba, suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju i sve trebaju usuglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture", poručio je ministar prostornoga uređenja i graditeljstva Branko Bačić.

"Imamo odobrenja i konzervatora i svih drugih nadležnih gradskih ureda, imamo i suglasnost države, također", navela je glasnogovornica Grada.

U Ministarstvu kulture nam kažu - za ovakve intervencije predviđeno je da se precizna postupanja utvrde gradskim odlukama o komunalnom redu. No, napominju:

"Grad Zagreb još uvijek nije usvojio novu, cjelovitu odluku o komunalnom redu u kojoj bi uzeo u obzir sve smjernice Ministarstva kulture i medija, ali su najavili da je to u planu", priopćili su iz Ministarstva kulture.

Podzemni spremnici - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Poznata odvjetnica Pinter ipak želi da se sve provjeri. Podnijet će, kaže, kaznenu prijavu protiv odgovorne osobe iz konzervatorskog zavoda Ministarstva kulture, ali i gradskog.

"Ja nemam resursa da utvrdim jesu li sve dozvole ishodovane i zašto je uopće dozvoljeno da se na Trgu koji je posebno zaštićeno kulturno dobro grade spremnici. Na glavnom trgu, glavnog grada države. To mi je nepojmljivo", izjavila je odvjetnica Nika Pinter.

Oštro je reagirao gradski HDZ. Tomaševićevu intervenciju su usporedili s uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. godine.

Podzemni spremnici - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Obje političke devastacije imaju isti rukopis i nose isti datum", priopćili su iz gradskog HDZ-a.

Možemo je uzvratio. Kažu, zadnji su koji mogu dijeliti savjete.

Podzemni spremnici - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"U pet godina koliko su haračili Zagrebom zajedno s Milanom Bandićem, nisu napravili apsolutno ništa za unaprjeđenje infrastrukture. Centar grada je bio Kantograd...", poručili su iz stranke Možemo!.

Kako bilo, građani se žale na to kako Trg izgleda. Skele posvuda, zapuštene žardinjere. Rupe uz prugu, pukotine.

Podzemni spremnici - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Tu kad se gleda po strani nije više sređeno, ima dosta bauštela, dosta radova", rekla je Ana iz Njemačke.

"A tužno. Cijeli Zagreb izgleda tužno. - Zašto to kažete? - Pa zato što pogledajte trgovine na Ilici, Ilica je nekad bila glavna ulica, strašno puno trgovina je zatvoreno, išarano, ružno, neuređeno", kazala je Ela iz Zagreba.

A centar grada je mjesto kamo ide svaki turist.